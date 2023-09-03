سعر الدولار اليوم الأحد 2023/9/3 فى البنوك المصرية

مازال يشهد سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية استقرارًا ملحوظًا، ومعظم أسعار العملات الأجنبية أيضًا، وفقًا لأسعار الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الأحد 3/9/2023 في البنوك المصرية

في التقرير التالي نعرض سعر سعر الدولار اليوم الأحد 3/9/2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق السعر المتداول في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في معاملات البنك المركزي المصري

30.8423 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 3/9/2023 في البنك المركزي المصري

يورو

33.5286 جنيه للشراء

33.6364 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

39.0741 جنيه للشراء

39.2085 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.9884 جنيه للشراء

35.1016 جنيه للبيع

100 ين يابانى

21.1393 جنيه للشراء

21.2068 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2224 جنيه للشراء

8.2485 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.0366 جنيه للشراء

100.3815 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3961 جنيه للشراء

8.4246 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.2316 جنيه للشراء

4.2460 جنيه للبيع