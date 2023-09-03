سعر الدولار اليوم الأحد 2023/9/3 فى البنوك المصرية
مازال يشهد سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية استقرارًا ملحوظًا، ومعظم أسعار العملات الأجنبية أيضًا، وفقًا لأسعار الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم الأحد 3/9/2023 في البنوك المصرية
في التقرير التالي نعرض سعر سعر الدولار اليوم الأحد 3/9/2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق السعر المتداول في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في معاملات البنك المركزي المصري
30.8423 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 3/9/2023 في البنك المركزي المصري
يورو
33.5286 جنيه للشراء
33.6364 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
39.0741 جنيه للشراء
39.2085 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.9884 جنيه للشراء
35.1016 جنيه للبيع
100 ين يابانى
21.1393 جنيه للشراء
21.2068 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2224 جنيه للشراء
8.2485 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.0366 جنيه للشراء
100.3815 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3961 جنيه للشراء
8.4246 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.2316 جنيه للشراء
4.2460 جنيه للبيع