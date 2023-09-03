الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 2023/9/3 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

مازال يشهد سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية استقرارًا ملحوظًا، ومعظم أسعار العملات الأجنبية أيضًا، وفقًا لأسعار الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الأحد 3/9/2023 في البنوك المصرية 

في التقرير التالي نعرض سعر  سعر الدولار اليوم الأحد 3/9/2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق السعر المتداول في البنك المركزي المصري. 

سعر الدولار اليوم في معاملات البنك المركزي المصري

30.8423 جنيه للشراء 

30.9386 جنيه للبيع 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم  في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

 30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib 

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

تفاصيل استراتيجية البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية

البنك المركزى يستضيف برنامجًا تدريبيًا حول تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 3/9/2023 في البنك المركزي المصري 

يورو

    33.5286 جنيه للشراء

    33.6364 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى  

39.0741 جنيه للشراء 

39.2085 جنيه للبيع

 

فرنك سويسرى 

34.9884 جنيه للشراء 

35.1016 جنيه للبيع 

 

100 ين يابانى

    21.1393 جنيه للشراء 

21.2068 جنيه للبيع 

 

ريال سعودى 

8.2224 جنيه للشراء 

    8.2485 جنيه للبيع

 

دينار كويتى 

100.0366    جنيه للشراء

100.3815 جنيه للبيع 

 

درهم إماراتى

    8.3961 جنيه للشراء

    8.4246 جنيه للبيع

 

اليوان الصينى

    4.2316 جنيه للشراء 

4.2460 جنيه للبيع

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شراكة مصرية إفريقية أسيوية.. البنك الآسيوي للاستثمار يكشف برنامج الاجتماع العام

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تفاصيل استراتيجية البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية

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