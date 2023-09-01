شراكة مصرية إفريقية أسيوية.. البنك الآسيوي للاستثمار يكشف برنامج الاجتماع العام

تزينت مدينة شرم الشيخ لاستقبال ضيوف مصر يومي 2 و26 سبتمبر بأكبر حدث اقتصادي عالمي في هذا التوقيت، وهو استضافة الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التي تنعقد لأول مرة في أفريقيا، إيذانًا بانطلاقة قوية لشراكة كبيرة بين مصر والبنك الآسيوي، وشراكة أخرى أعمق وأكبر بين القارتين الأفريقية والآسيوية، بما تمتلكه هذه المؤسسة متعددة الأطراف من خبرات وقدرات تؤهلها لأداء دور ملموس في تلبية الاحتياجات التنموية بالبلدان الأفريقية.

وفي السياق، وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهرباء.

ووفقًا للاتفاقية، يهدف المشروع إلى تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم، الذي يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير شرقًا، وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.

ويتكون المشروع من عدد من المكونات، تتمثل في أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكة الحديد ذات الصلة (بما في ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية والمعدات المتحركة التي سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد)، وكذلك الإشراف على الإنشاءات وأعمال تجهيز الموقع.

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية هو بنك تنمية متعدد الأطراف، تتمثل مهمته في تمويل البنية التحتية للمستقبل - البنية التحتية التي تكون الاستدامة في جوهرها - وبدأ عملياته في بكين في يناير 2016، ومنذ ذلك الحين توسع إلى 106 عضوًا معتمدًا في جميع أنحاء العالم.

ويبلغ رأسماله 100 مليار دولار أمريكي، وهو حاصل على تصنيف Triple-A من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى. ومن خلال التعاون مع الشركاء، يلبي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية احتياجات العملاء من خلال إطلاق العنان لرؤوس أموال جديدة والاستثمار في البنية التحتية الخضراء والمدعمة بالتكنولوجيا وتعزز الاتصال الإقليمي.

وفي أبريل 2015، أصبحت مصر عضوًا مؤسسًا في البنك الآسيوي للاستثمار بشكل رسمي كعضو مؤسس. وهو البنك الذي أطلقته الصين، ويضم 57 بلدًا، من بينها 4 دول من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، و14 دولة عضوًا بالاتحاد الأوروبي من إجمالي 28 دولة، و21 دولة من أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ليصبح البنك الآسيوي واحدًا من أهم المنظمات الدولية للتمويل، التي تعدد عرش الولايات المتحدة الأمريكية المهيمنة على مؤسسات التمويل الدولية، لتصبح لمصر كدولة مؤسسة الحق في المشاركة في وضع سياسات وقواعد البنك. ويتيح لها الاستفادة من كافة إمكانات البنك التمويلية الضخمة في تمويل المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية.

وكانت قبل عام 2015، قد وقعت الصين و20 دولة اتفاقًا لإنشاء البنك برأسماله في مرحلته الأولى 50 مليار دولار، ومقره في بكين، وأصبح رأس المال الآن 100 مليار دولار.

وتكون عضوية البنك مفتوحة لجميع أعضاء البنك الدولي للأعمار والتنمية أو البنك الآسيوي للتنمية. ويكون رأس المال المرخص له للبنك 100 مليار دولار أمريكي، مقسمًا على مليون حصة بقيمة اسمية 100 ألف دولار للحصة الواحدة، متاحة للاكتتاب من قبل الأعضاء.

واعتبرت دول غربية، بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أنه من الأفضل المشاركة في المفاوضات وانضمت إلى البنك الآسيوي الجديد.

ومع عقد الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2023 بشرم الشيخ، تثار عدة أسئلة من المواطنين والمشاركين منها:

- ما هي الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؟

تعد الاجتماعات السنوية الحدث الرئيسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB). إنها توفر مناسبة فريدة لعرض إنجازات البنك والبحث عن رؤى وتوجيهات لا تقدر بثمن من المساهمين حول التوجه والمبادرات الاستراتيجية للبنك، كما أنها تشكل مركزًا ديناميكيًا للحوارات بين مندوبي أعضاء البنك، جنبًا إلى جنب مع الشركاء وقادة الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والخبراء من مجموعة من المجالات من جميع أنحاء العالم.

- متى وأين سيتم عقد الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2023؟

سيُعقد الاجتماع السنوي لهذا العام في شرم الشيخ، مصر، في الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر 2023، وهو أول اجتماع سنوي شخصي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية منذ عام 2019، والأول في أفريقيا. وسيكون مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات (SHICC) المكان الرئيسي للاجتماع السنوي.

ما هو برنامج الاجتماع العام السنوي؟

البرنامج العام للاجتماع السنوي لعام 2023 عبارة عن سلسلة من جلسات المشاركة العامة التي تركز على أهداف العمل الرئيسية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والأولويات الإستراتيجية. وهي تشمل ندوات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وجلسات منتدى أعمال البنية التحتية الآسيوي (AIBF). البرنامج العام مفتوح لجميع المشاركين في الاجتماع السنوي.

أين يمكن العثور على برنامج الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2023؟

يمكن العثور على برنامج الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2023 على الموقع الإلكتروني.

كيف يمكن التسجيل لحضور الاجتماع السنوي؟

يمكن للمشاركين العامين ووسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التسجيل في الاجتماع السنوي هنا.

ويتعين على جميع المشاركين في الاجتماع السنوي التسجيل عبر الإنترنت. التسجيل في الموقع لن يكون متاحا.

سيتم إغلاق التسجيل الساعة 11:59 مساءً، 10 سبتمبر 2023

تخضع طلبات التسجيل للاعتماد من قبل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

لا يمكن تسجيل كل عنوان بريد إلكتروني إلا مرة واحدة.

لأية استفسارات فنية تتعلق بالتسجيل، يمكن الاتصال بـ [email protected] .

هل تحتاج إلى الدفع لحضور الاجتماع السنوي؟

التسجيل في الاجتماع السنوي مجاني. ومع ذلك، سوف تحتاج إلى تحمل جميع التكاليف المتعلقة بالسفر والإقامة والتأشيرة وغيرها.

وقد عمل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مع الحكومة المصرية المضيفة اتفاقا

كيف يمكن حجز فندق في شرم الشيخ؟

قام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بإغلاق عدد محدود من الغرف الفندقية في شرم الشيخ لحضور الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2023. يمكنك حجز غرفة هنا على نفقتك الخاصة.

تتوفر أيضًا خيارات الجولات السياحية في شرم الشيخ ووجهات أخرى في مصر للشراء على نفقتك الخاصة.

أين يمكنني معرفة المزيد عن مصر وشرم الشيخ؟

اكتشف المزيد عن مصر ومدينة شرم الشيخ من خلال موقع الحكومة المضيفة هنا .

هل تحتاج إلى تأشيرة لدخول مصر / كيف يمكن التقديم؟

تعرف على المزيد حول متطلبات/عملية طلب التأشيرة لمصر هنا .

ما هي الضوابط الصحية المتعلقة بالدخول إلى مصر؟

يمكن العثور على معلومات حول اللوائح الصحية هنا .

هل شارة الاجتماع السنوي إلزامية للدخول إلى مكان الاجتماع السنوي؟ من أين يمكنني الحصول على شارة الاجتماع السنوي الخاصة بي لدخول مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات؟

سيتم توفير شارات الاجتماع السنوي بناءً على التسجيل الناجح. يجب على جميع المشاركين عرض شاراتهم طوال الاجتماع السنوي لأغراض أمنية والوصول إلى المكان.

يرجى ملاحظة أنه سيتم إغلاق التسجيل الساعة 11:59 مساءً يوم 10 سبتمبر 2023

التسجيل بعد الموعد النهائي لن يكون ممكنا، وستكون خدمة طباعة الشارات متاحة في الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر في مركز تسجيل الاجتماعات السنوية

يمكن للمشاركين استلام شارة الاجتماع السنوي الخاصة بهم في مركز التسجيل من خلال إظهار جواز سفرهم أو رسالة تأكيد التسجيل الخاصة بهم عبر البريد الإلكتروني إلى موظفي التسجيل المعينين.

ما هو تطبيق الهاتف المحمول للاجتماع السنوي؟

سيتم إطلاق تطبيق الهاتف المحمول للاجتماع السنوي (2023 AIIB AM) قبل وقت قصير من الاجتماع السنوي وسيكون قابلاً للتنزيل من Google Play أو App Store.

ويدعو البنك جميع المشاركين إلى تنزيل التطبيق الذي سيحتوي على معلومات محدثة حول البرنامج والمتحدثين والمعلومات اللوجستية.

بمن يمكن الاتصال للحصول على مزيد من المعلومات حول الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؟

يمكن إرسال الاستفسارات حول الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2023 إلى [email protected] .

للاستفسارات المتعلقة بالحكومة المضيفة، برجاء الاتصال بوزارة المالية المصرية على [email protected] .