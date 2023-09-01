البنك الآسيوى للاستثمار : 2,39 مليار دولار لتمويل المناخ خلال 2022

أصدر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) منهجيته لتقييم مدى مواءمة عملياته الاستثمارية مع اتفاقية باريس، وستكون جميع العمليات الاستثمارية الجديدة للبنك الآسيوي متسقة مع مسارات التنمية المنخفضة الكربون، والقادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وذلك قبيل انعقاد اجتماعاته بشرم الشيخ سبتمبر الجاري.

وكشف البنك الآسيوي للاستثمار عن أن الاستراتيجية المؤسسية للبنك الآسيوي للاستثمار تتضمن التزامًا بزيادة موافقاته السنوية لتمويل المناخ بما لا يقل عن 50% من إجمالي التمويل المعتمد بحلول عام 2025.

وفي عام 2022، بلغ تمويل المناخ للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2.39 مليار دولار أمريكي، أو 56% من إجمالي التمويل المعتمد بزيادة 48% في العام السابق وتجاوز هدفه لعام 2025، كما أنها بدأت في تطوير المزيد من الهياكل والأطر والمنتجات للتكيف مع المناخ والقدرة على الصمود.

وأعلن البنك الآسيوي للاستثمار عن أنه منذ الأول من يوليو 2023، أصبح يتوافق بشكل كامل مع اتفاقية باريس، ويؤكد التزامه بتقديم دعم نشط لمشاريع البنية التحتية التي تسهم في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، والمرونة، ويعزز مهمتها المتمثلة في تعزيز تنمية البنية التحتية المستدامة في آسيا وخارجها.

مواءمة كل التمويل الجديد للبنك الآسيوي للاستثمار مع اتفاق باريس

وأوضح البنك في منهجيته أنه سيتم مواءمة كل التمويل الجديد للبنك الآسيوي للاستثمار مع اتفاق باريس، وتشكل العملية التفصيلية لكيفية تحقيق ذلك علامة بارزة للبنك الآسيوي للاستثمار، وأن معالجة الحاجة الملحة لتغير المناخ تتطلب عملًا سريعًا وجماعيًا.

وأشار البنك إلى التزامه بالعمل مع جميع أعضائه وشركائه لتحقيق أهداف اتفاق باريس، ومتفهم دوره المحوري في تعزيز التنمية المستدامة ودعم أعضائه في انتقالهم إلى اقتصادات منخفضة الكربون ومرنة، ومن خلال التوافق مع اتفاقية باريس أكد التزامه بتمويل المشاريع التي تعزز البنية التحتية المستدامة للمستقبل.

وقد تم إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في أعقاب اتفاق باريس، وقد شارك بنشاط في الجهود المشتركة التي تبذلها بنوك التنمية المتعددة الأطراف في وضع إطار لمواءمة عملياته التمويلية مع أهداف اتفاق باريس، وتماشيًا مع هذا فقد طورت منهجيتها الفنية التفصيلية الخاصة بها، والتي توفر التوجيه بشأن تطبيق الإطار المنهجي المشترك لبنك التنمية متعدد الأطراف على عمليات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.