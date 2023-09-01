الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البنك الآسيوي يوقع مذكرة تفاهم مع "CIDCA" لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة

البنك الآسيوي
البنك الآسيوي

وقع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) مذكرة تفاهم مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي (CIDCA) لتسريع تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).

وسيتعاون البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وCIDCA في معالجة تغير المناخ لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. 

وستدعم موارد المنح المقدمة من CIDCA إعداد وتمويل مشاريع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التي تم إعدادها وفقًا لأعلى المعايير الدولية وبما يتماشى مع استراتيجية البنك وسياساته. وستمكن هذه الشراكة الجديدة أيضًا كلا الطرفين من الاستفادة الكاملة من نقاط القوة لدى كل منهما ودعم الأولويات والأنشطة الاستراتيجية المشتركة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.

وقال داني ألكسندر، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للسياسة والاستراتيجية: "يقوم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بتوسيع نطاق شراكاته في الوقت الذي نسعى فيه إلى دعم أعضائنا لتحقيق أهدافهم المتعلقة بالمناخ والتنمية، هناك حاجة ملحة لزيادة التمويل المخصص للمناخ والبنية التحتية التنموية، وستساعدنا هذه الشراكة على القيام بذلك".

وفي وقت سابق، أعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عن مؤاءمة عملياتة الاستثمارية الجديدة مع اهداف اتفاقية باريس وأصدر البنك منهجيته لتقييم المواءمة، والتي تتسق مع مسارات التنمية المنخفضة الكربون والقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ.

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استراتيجية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

كما حددت الاستراتيجية المؤسسية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أهدافًا للبنك لتوسيع نطاق موافقاته السنوية لتمويل المناخ بما يصل إلى 50% على الأقل من إجمالي التمويل المعتمد بحلول عام 2025، وفي عام 2022، بلغ تمويل المناخ للبنك 56% من إجمالي التمويل المعتمد، ارتفاعًا من 48% في عام 2021، ويتجاوز بالفعل هدف البنك لعام 2025.

ويعمل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية على توسيع نطاق شراكاته مع الوكالات الثنائية، وفي الأشهر الأخيرة وقع أيضاً مذكرات تفاهم مع بنك التنمية الالمانى  ووكالة التنمية الفرنسية.

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) هو بنك تنمية متعدد الأطراف تتمثل مهمته في تمويل البنية التحتية للمستقبل - البنية التحتية التي تكون الاستدامة في جوهرها، بدأء عملياته في بكين في يناير 2016، ومنذ ذلك الحين توسع إلى 106 أعضاء معتمدًا في جميع أنحاء العالم. 

تبلغ رأسمالة 100 مليار دولار أمريكي وحاصل على تصنيف Triple-A من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى، ومن خلال التعاون مع الشركاء، يلبي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية احتياجات العملاء من خلال إطلاق العنان لرؤوس أموال جديدة والاستثمار في البنية التحتية الخضراء والمدعمة بالتكنولوجيا والتي تعزز الاتصال الإقليمي.

البنك الآسيوي للاستثمار البنية التحتية الوكالة الصينية تمويل مشاريع التنمية المستدامة

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