أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 16-9-2023 من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب المصرية من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية التي تحصد نسب مشاهدة عالية من قبل الملايين من المواطنين الراغبين في البناء وتشطيب الشقق والوحدات السكنية والمحلات التجارية.

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 16-9-2023

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 16-9-2023 بدون إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب المصرية تشغل بال الملايين من المواطنين حيث تشهد استقرار في الأسعار بفعل استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة:-

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 36147 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 33500 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 33500 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 33400 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان نحو 33500 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي نحو 35000 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الدخيلة نحو 35500 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 32500 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 33400 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 33700 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة حديد العشري نحو 32000 جنيه للطن الواحد.

سعر الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين



سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الرمادي نحو 2001 جنيه للطن الواحد.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح نحو 1750 جنيه للطن الواحد.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر نحو 1700 جنيه للطن الواحد.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل نحو 1680 جنيه للطن الواحد.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص نحو 1700 جنيه للطن الواحد.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة طرة نحو 1710 جنيه للطن الواحد.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان نحو 1710 جنيه للطن الواحد.