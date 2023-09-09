مصادر بـ"السكة الحديد": تسليم 25 عربة جديدة خلال الفترة المقبلة

أكدت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، أنه يتم تطوير ورفع كفاءة بعض العربات التي تعرف باسم العربات المطورة؛ لتتماشي مع العربات الروسية الجديدة التي تم تشغيلها حاليًا على خطوط السكك الحديدية.

تطوير العربات بأيادٍ مصرية

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه يتم إعادة تأهيل العربات المطورة في مصنع سيماف بأيادٍ مصرية لتقليل تكلفة التطوير الخاصة بتلك العربات، وضمان سرعة التنفيذ، خاصة أنه يتم حاليًا تشغيل العربات الروسية الجديدة على خطوط السكك الحديدية.

وأوضحت المصادر أن وزارة النقل تستهدف تشغيل جميع العربات بكفاءة عالية لتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة مع زيادة الإقبال على مرفق السكة الحديد.

وتابعت أنه يتم حاليًا بالتعاون مع مصنع سيماف تصنيع 1000 عربة بضائع مختلفة الطرازات (375 سطح- 300 قلاب- 150 صهريج – 125 صندوق – 50 سبنسة) ما يساعد بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد المصري، وتقليل تكلفة نقل البضائع.

وأشارت إلى أنه سيتم إجراء التجارب على 25 عربة جديدة خلال الفترة المقبلة للاستعداد لتشغيلها، كما من المفترض تسليم دفعة جديدة بعدد 25 عربة بحلول عام 2024.