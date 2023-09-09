السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصادر بـ"السكة الحديد": تسليم 25 عربة جديدة خلال الفترة المقبلة

السكة الحديد
السكة الحديد

أكدت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، أنه يتم تطوير ورفع كفاءة بعض العربات التي تعرف باسم العربات المطورة؛ لتتماشي مع العربات الروسية الجديدة التي تم تشغيلها حاليًا على خطوط السكك الحديدية.

تطوير العربات بأيادٍ مصرية
وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه يتم إعادة تأهيل العربات المطورة في مصنع سيماف بأيادٍ مصرية لتقليل تكلفة التطوير الخاصة بتلك العربات، وضمان سرعة التنفيذ، خاصة أنه يتم حاليًا تشغيل العربات الروسية الجديدة على خطوط السكك الحديدية.

وأوضحت المصادر أن وزارة النقل تستهدف تشغيل جميع العربات بكفاءة عالية لتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة مع زيادة الإقبال على مرفق السكة الحديد.

وتابعت أنه يتم حاليًا بالتعاون مع مصنع سيماف تصنيع 1000 عربة بضائع مختلفة الطرازات (375 سطح- 300 قلاب- 150 صهريج – 125 صندوق – 50 سبنسة) ما يساعد بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد المصري، وتقليل تكلفة نقل البضائع.

وأشارت إلى أنه سيتم إجراء التجارب على 25 عربة جديدة خلال الفترة المقبلة للاستعداد لتشغيلها، كما من المفترض تسليم دفعة جديدة بعدد 25 عربة بحلول عام 2024.

النقل تطوير ورفع كفاءة عربات الركاب بمصنع سيماف مصنع سيماف هيئة السكة الحديد تطوير ورفع كفاءة بعض العربات تطوير ورفع كفاءة عربات الركاب عربات السكة الحديد تطوير العربات

مواد متعلقة

شبح الركود.. تفاصيل خريطه الاقتصاد العالمي الجديد بعد الأزمة الروسية الأوكرانية

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

تطوير 364 محطة في 9 سنوات.. السكك الحديدية في عهد السيسي سلامة وأمان

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

الأكثر قراءة

رفض رفع الحجز على أموال مالك شركة "نماء" الإرهابية

انتهت بقطع أذنه.. تفاصيل مشاجرة مدير فنادق مع سائق توكتوك بشبرا

طبيعة الأرض والمسافة.. هل تتأثر مصر بـ"زلزال المغرب" المدمر؟

مغاربة يروون لـ«الدستور» مشاهد الهروب من الموت: «عشنا ليلة مرعبة.. والكل ينام فى الشارع الآن»

إحالة 6 أطباء وإداريين للتحقيق لتركهم العمل بالوحدة الصحية بأسمنت بأبوقرقاص بالمنيا

المشدد لـ3 أشقاء بتهمة استعمال القوة والعنف وقتل شخص في مشاجرة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب