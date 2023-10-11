الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معدل التضخم فى مصر 2023 وحقيقة بدء تراجع الأسعار فى هذا التوقيت

معدل التضخم في مصر
معدل التضخم في مصر

عاد معدل التضخم فى مصر 2023، ليتصدر محركات البحث، تزامنًا مع موجة غلاء أمتدت إلى عدد كبير من السلع وبخاصة السلع الغذائية، وسط تحركات حكومية مع التجار والصناع لإطلاق أضخم مبادرة لخفض الأسعار على مستوى الجمهورية والتى من المقرر أن تشمل نحو 9 سلع أساسية.

الإحصاء لـ"الدستور": توقعات بانكسار ارتفاعات التضخم اعتبارًا من نوفمبر

معدل التضخم فى مصر 2023

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل التضخم فى مصر 2023 يواصل الصعود إلى مستويات قياسية حيث سجل معدل التضخم السنوى 40.3% لإجمالي الجمهورية لشهر سبتمبر 2023 مقابل 15.3% لنفس الشهر من العام السابق، بينما كان المعدل السنوى قد تدرج إلى 40.3% لـ 39.7% لشهر أغسطس 2023، 38.2% فى يوليو 2023 و36.8% فى يونيو 2023، و33.7% فى مايو 2023 و31.5% فى أبريل 2023 و33.9% فى مارس 2023 و32.9% فى فبراير 2023 و26.5% فى يناير 2023.

txt

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

تطور معدل التضخم الشهري

أما على أساس شهري، تذبذب معدل التضخم صعودًا وهبوطًا من 4.9% خلال شهر يناير 2023 لـ 7.1% فى شهر فبراير 2023، 3.2% فى شهر مارس 2023، 1.8% فى شهر أبريل 2023، 2.7% فى شهر مايو 2023، 2% فى شهري يونيو ويوليو، و1.6% فى شهر أغسطس 2023 وصولًا إلى 2.1% فى شهر سبتمبر 2023.

ورغم تزايد الضغوط التضخمية، إلا أن أسعار بعض السلع قد شهدت تراجع بشكل ملحوظ عن العام السابق، فى مقدمتها مجموعة الحبوب والخبز التى انخفضت بنسبة -1.3%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -0.1%، بالإضافة إلى ثبات أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية، أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن.

مبادرة خفض الأسعار

وإزاء تلك التغيرات فى الأسعار تعتزم الحكومة اعتبارًا من السبت القادم تنفيذ مبادراتها لخفض أسعار 9 سلع غذائية أساسية بنسبة تتراوح بين 15 و25%، وهى: الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز.

معدل التضخم التضخم السنوي أسعار مبادرة خفض الأسعار جهاز الإحصاء معدل التضخم فى مصر 2023 معدل التضخم الشهري خفض الأسعار

مواد متعلقة

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

الذهب المحلى ينهى تداولات شهر أغسطس على انخفاض

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

كيف نُقلت أو سُرِقتْ علوم الطب والصيدلة المصرية قبل وبعد غزو الإسكندر؟

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الجمعة ١١ أغسطس– الجمعة ١٨ أغسطس)

الأكثر قراءة

مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية": لا صحة لإبلاغ إسرائيل نية حماس في تنفيذ هجوم عليها

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. قيمة أرباح شركات البترول والصرف بدءا من اليوم

العدد ارتفع لـ169.. الجيش الإسرائيلى ينشر أسماء 14 قتيلًا جديدًا فى صفوفه

"بتروجت وبترومنت وعجيبة".. حقيقة وظائف شركات البترول فى مصر 2023

عاجل.. إعادتهم أو زلزلة إسرائيل.. عائلات أسرى الاحتلال تهدد هرتسوغ

تقرير: نجم ريال مدريد يختار تمثيل المغرب بدلًا من إسبانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هانيبال.. خواطر دق طبول الحرب

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية": لا صحة لإبلاغ إسرائيل نية حماس في تنفيذ هجوم عليها

"فاينانشيال تايمز": إسرائيل تسعى لنقل سكان غزة إلى مصر للتخلص من حماس

العدد ارتفع لـ169.. الجيش الإسرائيلى ينشر أسماء 14 قتيلًا جديدًا فى صفوفه