معدل التضخم فى مصر 2023 وحقيقة بدء تراجع الأسعار فى هذا التوقيت

عاد معدل التضخم فى مصر 2023، ليتصدر محركات البحث، تزامنًا مع موجة غلاء أمتدت إلى عدد كبير من السلع وبخاصة السلع الغذائية، وسط تحركات حكومية مع التجار والصناع لإطلاق أضخم مبادرة لخفض الأسعار على مستوى الجمهورية والتى من المقرر أن تشمل نحو 9 سلع أساسية.

معدل التضخم فى مصر 2023

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل التضخم فى مصر 2023 يواصل الصعود إلى مستويات قياسية حيث سجل معدل التضخم السنوى 40.3% لإجمالي الجمهورية لشهر سبتمبر 2023 مقابل 15.3% لنفس الشهر من العام السابق، بينما كان المعدل السنوى قد تدرج إلى 40.3% لـ 39.7% لشهر أغسطس 2023، 38.2% فى يوليو 2023 و36.8% فى يونيو 2023، و33.7% فى مايو 2023 و31.5% فى أبريل 2023 و33.9% فى مارس 2023 و32.9% فى فبراير 2023 و26.5% فى يناير 2023.

تطور معدل التضخم الشهري

أما على أساس شهري، تذبذب معدل التضخم صعودًا وهبوطًا من 4.9% خلال شهر يناير 2023 لـ 7.1% فى شهر فبراير 2023، 3.2% فى شهر مارس 2023، 1.8% فى شهر أبريل 2023، 2.7% فى شهر مايو 2023، 2% فى شهري يونيو ويوليو، و1.6% فى شهر أغسطس 2023 وصولًا إلى 2.1% فى شهر سبتمبر 2023.

ورغم تزايد الضغوط التضخمية، إلا أن أسعار بعض السلع قد شهدت تراجع بشكل ملحوظ عن العام السابق، فى مقدمتها مجموعة الحبوب والخبز التى انخفضت بنسبة -1.3%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -0.1%، بالإضافة إلى ثبات أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية، أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن.

مبادرة خفض الأسعار

وإزاء تلك التغيرات فى الأسعار تعتزم الحكومة اعتبارًا من السبت القادم تنفيذ مبادراتها لخفض أسعار 9 سلع غذائية أساسية بنسبة تتراوح بين 15 و25%، وهى: الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز.