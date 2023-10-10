ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ (40.3%) لشهر سبتمبر 2023 مقابل (15.3%) لنفس الشهر من العام السابق.

ارتفاع التضخم السنوي



وأرجع جهاز الإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوى إلى التغير فى متوسطات أسعار عدد من السلع خلال الفترة بين شهر سبتمبر 2023 مقارنة بشهر سبتمبر 2022 كما يلي:

قفزة في أسعار اللحوم والدواجن



1. سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (74.2%)، وتأتي التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (47.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (93.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (83.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (70.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (29.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (70.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (122.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (41.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (73.1%).

2. سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (54.5%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (65.5%)، مجموعة الدخان بنسبة (54.5%).

3. سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (24.1%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (44.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (23.5%)، مجموعة الأحذية بنسبة (21.4%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (34.5%).

4. سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (7.3%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.4%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.0%).



قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية سجل ارتفاعًا قدره 39.7%

5. سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (39.7%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (30.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (53.2%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (39.8%).

6. سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (20.9%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (20.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (27.7%).

7. سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (15.9%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (36.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (11.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.6%).

8. سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (1.6%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (16.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (29.0%).

9. سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (36.0%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (30.3%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (50.0%).

10. سجل قسم التعليم ثباتًًا عند ارتفاع قدره (7.7%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%).

11. سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (45.1%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (45.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (28.3%).

12. سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (28.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (33.9%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (45.9%).