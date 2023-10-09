الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

10 سلع ترفع مبيعات "صنع فى مصر" لأعلى مستوياتها.. "الإحصاء" يعلن التفاصيل

صادرات مصر
صادرات مصر

ارتفعت صادرات 10 سلع محلية الصنع لعدد من دول العالم إلى مستويات قياسية، على الرغم من انخفاض القيمة الإجمالية للصادرات المصرية إلى حدود 3.1 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 3.4 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 10.9%.

صادرات البترول الخام الأعلي

وبحسب أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، جاءت صادرات البترول الخام فى المرتبة الأولى بنحو 226.4 مليون دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 213.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 6.1%.

وارتفعت قيمة الصادرات من ملابس جاهزة لـ 199 مليون دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 189.8 مليون دولار خلال شهر يوليو 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 4.8%.

كما ارتفعت قيمة الصادرات من لدائن بأشكالها الأولية لـ 141.2 مليون دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 134.8 مليون دولار خلال شهر يوليو 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 4.8%.

"الإحصاء": 23.2% انخفاضًا فى عجز الميزان التجارى خلال يوليو 2023

بلغت قيمة الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 114.1 مليون دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 83.7 مليون دولار خلال شهر يوليو 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 36.4%.

انتعاش صادرات الفواكه المصرية

وسجلت الصادرات من فواكه طازجة 60.3 مليون دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 53 مليون دولار خلال شهر يوليو 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 13.8%.

قفزت قيمة الصادرات من منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب إلى 51 مليون دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 6.6 مليون دولار خلال شهر يوليو 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 678.4%.

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الإحصاء: 143.1 مليار دولار قيمة صادرات مصر من الصناعة خلال الـ10 سنوات الماضية

بلغت قيمة الصادرات من صابون ومحضرات تنظيف 28.2 مليون دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 23.4 مليون دولار خلال شهر يوليو 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 20.8%.

سجلت قيمة الصادرات من بقول جافة 25.9 مليون دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 20.1 مليون دولار خلال شهر يوليو 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 29%.

كما بلغت قيمة الصادرات من مصنوعات لدائن 23.6 مليون دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 16 مليون دولار خلال شهر يوليو 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 47.7%.

وارتفعت قيمة الصادرات من أدوية ومحضرات صيدلة لـ 23.3 مليون دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 21.5 مليون دولار خلال شهر يوليو 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 8.4%.

جهاز الإحصاء صادرات مصر صادرات البترول الخام صادرات ملابس جاهزة ملابس جاهزة

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