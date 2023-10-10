الإحصاء لـ"الدستور": توقعات بانكسار ارتفاعات التضخم اعتبارًا من نوفمبر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 40.3% لشهر سبتمبر 2023 مقابل 15.3% لنفس الشهر من العام السابق، وقد سجل المعدل فى حضر الجمهورية نحو 38% خلال سبتمبر الماضي، مقابل 37.4% في أغسطس الماضي.

ارتفاع معدل التضخم الشهرى



فيما بلغ معدل التضخم الشهري 2.1% لشهر سبتمبر 2023 مقارنة بشهر أغسطس من العام نفسه، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 187.8 نقطة لشهر سبتمبر 2023، وسجلت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض ارتفاعًا بنسبة 4.9%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.4%، مجموعة الفاكهة بنسبة 3.4%، مجموعة الخضروات بنسبة 19%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.5%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 2.1%، مجموعة الدخان بنسبة 1.5%، مجموعة الأقمشة بنسبة 2.9%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.9%، مجموعة الأحذية بنسبة 1.1%، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 2.3%.



استقرار نسبى فى أسعار بعض السلع

من جهته، قال مصطفى سعد، رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سجل 38% خلال سبتمبر الماضي، وهو معدل مستقر نسبيًا عند مقارنته بمعدل التضخم السنوي لشهر أغسطس الماضى البالغ 37.4%، مرجعًا ذلك إلى انخفاض أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.3%، واللحوم والدواجن بنسبة 0.1%، وثبات أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، وثبات أسعار المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكني.

تأثير مبادرة خفض الأسعار



وأشار مسئول الإحصاء، فى تصريح لـ"الدستور"، إلى أن الجهاز بصدد رصد تأثير مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية التى سيبدأ تنفيذها اعتبارًا من الأسبوع المقبل من خلال فرق ميدانية منتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية لرصد التغير فى متوسطات الأسعار لشهر أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر الماضى ضمن أعمال بحث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الذي يجري شهريًا فيما يعرف ببحث التضخم، مضيفًا أنه سيتم إعلان نتائج هذا الرصد يوم 10 من شهر نوفمبر المقبل، حيث من المتوقع انعكاس المبادرة على انخفاض معدل التضخم، خاصة أن الوزن النسبى لقسم الطعام والشراب يشكل نحو 35% من إجمالى سلة السلع التى تضم أكثر من 1000 سلعة، ويتم على أساسها احتساب متوسط التغير فى مستويات الأسعار ومن ثم إعلان معدل التضخم الشهري والسنوى.



وأكد "سعد"، التزام جهاز الإحصاء بمعيار النشر الدولى الخاص ببيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين والتى تعتمد بشكل أساسى على رصد معدل التضخم فى مدن الجمهورية باعتبارها أداة القياس والمقارنة الوحيدة التى تستخدمها المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى لمقارنة معدلات التضخم بين مختلف دول العالم وفق معايير موحدة، بالإضافة إلى أهمية المؤشر على مستوى المدن فى قياس مدى تأثير العوامل الخارجية على أسعار السلع كتكلفة نقل البضائع وغيرها.