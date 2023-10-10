الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

من يضمن عدم ارتفاع الأسعار مرة أخرى بعد مبادرة الحكومة؟.. متحدث الوزراء يجيب

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

وجه الإعلامي أحمد موسى، سؤالا للمتحدث باسم مجلس الوزراء بشأن ضمان عدم ارتفاع الأسعار مرة أخرى بعد مبادرة خفض الأسعار، ليرد المستشار سامح الخشن: "إن الجهات الرقابية في الدولة سوف تتابع هذا الأمر، وإذا ثبت أي تلاعب في الأسعار، فإن الجهات الرقابية لها الحق في اتخاذ التدابير اللازمة ضد المخالفين". 

متابعة قائمة الأسعار بشكل أسبوعي 

وأضاف سامح الخشن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية اتخذت القرارات اللازمة للتيسير سواء على التجّار أو على الصنُاع بحيث يتم تحقيق هذا الهدف، وبالتالي ستكون هناك متابعة أسبوعية، حيث ستتم متابعة قائمة الأسعار بشكل أسبوعي بحيث يتم التأكد من السير على المسار الصحيح. 

الاعلامي احمد موسى برنامج على مسؤوليتي المستشار سامح الخشن مجلس الوزراء الجهات الرقابيه

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من يضمن عدم ارتفاع الأسعار مرة أخرى بعد مبادرة الحكومة؟.. متحدث الوزراء يجيب

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