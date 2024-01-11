الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية.


وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر". استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية سجلت أسعار العملة الأوروبية (اليورو) ارتفاعا ما بين 15 - 18 قرشا شراء وبيع في البنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 11 /1 /2024 فى البنوك


ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر".. سجلت العملة الأوروبية 33.73 جنيه للشراء و33.88 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.84 جنيه للشراء، و34 جنيها للبيع.


وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.74 جنيه للشراء، 33.89 جنيه للبيع.


كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 13 - 16 قرشا في الشراء والبيع في بداية تعاملاته بالبنوك المصرية.

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سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصر 2024 في التعاملات المسائية


ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر".. سجل الإسترليني 39.14 جنيه للشراء و39.39 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.27 جنيه للشراء، و39.52 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.23 جنيه للشراء 39.40 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.41 جنيه للشراء و100.34 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.


وعالميا، انخفض سعر الدولار في آسيا اليوم وسط ترقب المتعاملين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه البنك الفيدرالي الأمريكي هذا العام، في حين  ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بنحو 0.3 بالمئة إلى 0.6721 دولار و0.6294 دولار على التوالي، إلا أن التحركات ظلت ضمن نطاق ضيق قبيل بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة.


وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.0979 دولار، فيما ارتفع الجنيه الاسترليني 0.2% إلى 1.2767 دولار، فيما هبط مؤشر الدولار 0.1%.

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