الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

صلوات يتلوها الأقباط قبل دخول الامتحان

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تستكمل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالاتها الكبرى في شهر يناير، اذ تستقبل عيد ختان السيد المسيح يوم 14 من الشهر، وعيد الغطاس المجيد الذي يعتبر ثاني الاحتفالات السيدية بحس بالمصطلح الكنسي في شهر يناير، ولذا يترأس البابا تواضروس قداسه في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالإسكندرية، وهي مقر باباوات الكنيسة قديما.

مع امتحانات نصف العام.. صلوات يتلوها الأقباط قبل دخول الامتحان

وفي خضم فترة الاحتفالات، يدخل الطلاب المصريين إلى فترة امتحانات منتصف العام، ومع هذه الفترة يتمسك الطلاب الأقباط بالصلوات التي كتبها باباوات الكنيسة تيمنا بهم وياتي على رأس هذه الصلوات صلاة قبل المذاكرى للبابا شنودة والتي تقول: «أنا يارب لا أستطيع أن أفهم من ذاتي، أنت تجلس معي، وتفهمني، وأشكرك على ذلك؛ لأنك كنت معي، وأنا أذاكر، ليس من أجل العلم، ولا من أجل مُستقبلي، وإنما من أجلك؛ ولكي يعرف الكل، أن أولادك ناجحون، وأن كل عمل يقومون به يكونون أمناء فيه، ويكون الرب معهم، ويأخذ بيدهم؛ فيمجدونك الناس بسببهم، أمين».

بالإضافة إلى صلاة قبل الامتحان للبابا القديس كيرلس السادس التي تقول: «سيدى يسوع المسيح، أشكرك؛ لأنك أعنتني وعلمتني أن التجئ إليك وقت الشدائد، وقلت لي: «ادعوني وقت الضيق.. أنقذك فتمجدني»، أنا يارب أصرخ إليك أن تمنحنى حكمة وفهم حتى يسهُل علي الامتحان، واعطنى قدرة على فهم الأسئلة، وذكرني بما حفظته، واعطني نعمة حتى أعبر هذه التجربة بسلام، وامنحني سلامًا عميقًا وبركة في الوقت الذى أكون فيه بلجنة الامتحان.. ربي يسوع المسيح أتوسل إليك أن تعطيني نعمة فى أعين المُدرسين، وحنن قلوبهم فى تصحيح أوراقي.. ياربي إني خاطئ ولم أرضيك، ولم أرض نفسي طوال السنة، ولكن أسالك أن لا تعطيني كشرورى، بل بعطفك وحنانك.. يارب أنت قلت: «اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يُفتح لكم»، فها أنا يارب منك أطلب، وعلى باب مراحمك أقرع، فلا ترفض صلاتي لأنك قلت: «من يُقبل إليَّ لا أخرجه خارجًا»، واستجب لنا بشفاعة القديسة رمز البتولية والطهارة والعفة العذراء مريم، وملائكتك وقديسيك أجمعين، أمين».

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