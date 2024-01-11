الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة المارونية تحتفل بحلول منتصف الأسبوع الأول“ بعد الدنح”

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة  المارونية بحلول منتصف الأسبوع الأول“ بعد الدنح”، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إن الله، في حياته الباطنية، هو "محبة"، محبة أساسية مشتركة للأقانيم الإلهية الثلاثة: الروح القدس هو المحبة الشخصية كونه روح الأب والابن، لذلك، فإن "الروح يفحص عن كل شيء حتى عن أعماق الله" كونه المحبة- الهبة غير المخلوق. يمكن أن نقول إن الحياة الخاصة لله الواحد والثالوث هي هبة بالكامل في الروح القدس، وتبادل محبة بين الأقانيم الإلهية، وأن الله يوجد على شكل هبة من خلال الروح القدس. إن الروح القدس هو التعبير الشخصي لهبة النفس هذه، لهذا الكائن- المحبة. هو أقنوم- محبة. هو أقنوم- هبة. هذا يظهر لنا، عن موضوع مفهوم الأقنوم في الله، غنى للحقيقة لا يمكن فهمه وتعمقا يفوق ما يمكن التعبير عنه، بحيث إن الوحي وحده يمكنه أن يعرفنا بهما.

العظة الاحتفالية

في الوقت نفسه، إن الروح القدس المتساوي في الجوهر مع الأب والابن في الألوهية، هو محبة وهبة (غير مخلوقة) تفيض منه كما من النبع... كل هبة مخصصة للمخلوقات (هبة مخلوقة): هبة الوجود لكل الأشياء بالخلق؛ هبة النعمة للبشر عبر كل تاريخ الخلاص. كما كتب الرسول بولس عن هذا الموضوع: "لأن محبة الله أفضيت في قلوبنا بالروح القدس الذي وهب لنا"
من جهة أخرى استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، أمس الأربعاء الموافق 10 يناير الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور عبد الناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة، والسادة، عمداء الكليات، وممثلين عن الأحزاب السياسية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب، والشيوخ، بالإضافة إلى القيادات الأمنية، والتنفيذية بالمحافظة، وذلك بمقر المطرانية، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

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