الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بعد احتفالات عيد الميلاد المجيد.. التاريخ القبطي اليوم 2024

عيد الميلاد المجيد
عيد الميلاد المجيد

يبحث الكثير من المواطنين عن التاريخ القبطي اليوم 2024، حيث تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية اليوم بثاني ايام شهر طوبة خامس شهور السنة القبطية لعام 1740 للشهداء.

بعد احتفالات عيد الميلاد المجيد.. التاريخ القبطي اليوم 2024

التاريخ القبطي اليوم 2024

وفي هذا اليوم يقرأ الاقباط عدة قراءات مثل:

العشية: مزامير 5: 11 – 12 + متى 10: 24 - 33

باكر: مزامير 34: 19 – 20 + يوحنا 12: 20 - 26

قراءات القداس

البولس: 2 كورنثوس 11: 16 - 12: 12

الكاثوليكون: 1 بطرس 1: 25 - 2: 10

الإبركسيس: اعمال 6: 1 - 7: 2

السنكسار وأحداث اليوم: استشهاد القديس اسطفانوس رئيس الشمامسة + استشهاد القديس لاونديانوس + استشهاد القديسين ديسقورس واخيه اسكلابيون بأخميم.

الانجيل: مزامير 21: 3،5 + لوقا 10: 1 - 20

هذا وعقد قداسة البابا تواضروس الثاني لقاءً في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، مع رؤساء عدد من الأديرة الرهبانية العامرة، ووفود من رهبان هذه الأديرة، بمناطق برية شيهيت، وطريق العلمين، ومريوط وجبل القلمون والبرية الشرقية.

يأتي هذا اللقاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث قدموا التهنئة لقداسته وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة.

كما صلى الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مار مينا بجبل أبنوب، قداس برمون عيد الميلاد المجيد بكنيسة الشهيد مار فام الجندي بمدينة أبنوب، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ٢٠٠ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، كما سام الخادم عامر زقزوق شماسًا كاملًا باسم دياكون أنطونيوس، للخدمة بالكنيسة ذاتها.

هذا وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، وهو ثاني الأعياد الكبرى التي تحتفل بها الكنيسة بقداسات مسائية بعد عيد الميلاد المجيد، الذي احتفل به الأقباط يوم 7 من يناير الجاري، إذ ترأس البابا قداسه بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

15 مايو.. قداس فى مركزالإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الميلاد

ويحل عيد الغطاس يوم 20 من الشهر الجاري شعر يناير، بينما يترأس قداسة البابا تواضروس القداس الالهي مساء يوم 19 يناير، حيث اعتاد مشاركة شعب الاسكندرية احتفالات وقداس عيد الغطاس المجيد، بشكل سنوي وذلك بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بمحطة الرمل.

احتفالات الكنيسة الكنائس في مصر البابا تواضروس الكنيسة القبطية الكنيسة الكاثوليكية الروم الارثوذكس

مواد متعلقة

بعد احتفالات الميلاد.. موعد حلول عيد الغطاس المجيد لعام 2024

مع اقتراب «عيد الختان».. الكنيسة تحارب ختان الاناث والعظات تحذر من مخاطره

تعرف على أبرز الخلافات بين الطوائف المسيحية

«البرامون – الجرن – اللقان».. 3 مصطلحات يستخدمها المسيحيون فى عيد الغطاس

الكنيسة البيزنطية تحتفل بتذكار القدّيس الشهيد بوليئفكتوس

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى القدّيس غريغوريوس أسقف نيصص

مع اقتراب حلوله.. تعرف على أسماء عيد الغطاس المجيد

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى الطوباوية ماريا تيريزا من جيسوس لو كليرك رئيسة الدير

الأكثر قراءة

عاجل.. أعداد المواليد فى مصر تسجل أكبر تراجع بمعدل 23% خلال آخر 10 سنوات

أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا رغم الارتفاع عالميًا.. والدولار ينخفض

تفاصيل جلسة أحمد عبدالقادر مع كولر للرحيل عن الأهلى

أول قرار من محكمة القضاء الإداري ضد "برلمانية واقعة الغش" بامتحانات جامعة جنوب الوادي

أسباب تخفيف الحكم على المتهم في قضية "فتاة الساحل"

اغتصاب جماعي في ميدان عام.. 4 ذئاب بشرية ينهشون جسد فتاة في نهار رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟