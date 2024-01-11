يبحث الكثير من المواطنين عن التاريخ القبطي اليوم 2024، حيث تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية اليوم بثاني ايام شهر طوبة خامس شهور السنة القبطية لعام 1740 للشهداء.

بعد احتفالات عيد الميلاد المجيد.. التاريخ القبطي اليوم 2024

التاريخ القبطي اليوم 2024

وفي هذا اليوم يقرأ الاقباط عدة قراءات مثل:

العشية: مزامير 5: 11 – 12 + متى 10: 24 - 33

باكر: مزامير 34: 19 – 20 + يوحنا 12: 20 - 26

قراءات القداس

البولس: 2 كورنثوس 11: 16 - 12: 12

الكاثوليكون: 1 بطرس 1: 25 - 2: 10

الإبركسيس: اعمال 6: 1 - 7: 2

السنكسار وأحداث اليوم: استشهاد القديس اسطفانوس رئيس الشمامسة + استشهاد القديس لاونديانوس + استشهاد القديسين ديسقورس واخيه اسكلابيون بأخميم.

الانجيل: مزامير 21: 3،5 + لوقا 10: 1 - 20

هذا وعقد قداسة البابا تواضروس الثاني لقاءً في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، مع رؤساء عدد من الأديرة الرهبانية العامرة، ووفود من رهبان هذه الأديرة، بمناطق برية شيهيت، وطريق العلمين، ومريوط وجبل القلمون والبرية الشرقية.

يأتي هذا اللقاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث قدموا التهنئة لقداسته وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة.

كما صلى الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مار مينا بجبل أبنوب، قداس برمون عيد الميلاد المجيد بكنيسة الشهيد مار فام الجندي بمدينة أبنوب، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ٢٠٠ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، كما سام الخادم عامر زقزوق شماسًا كاملًا باسم دياكون أنطونيوس، للخدمة بالكنيسة ذاتها.

هذا وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، وهو ثاني الأعياد الكبرى التي تحتفل بها الكنيسة بقداسات مسائية بعد عيد الميلاد المجيد، الذي احتفل به الأقباط يوم 7 من يناير الجاري، إذ ترأس البابا قداسه بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويحل عيد الغطاس يوم 20 من الشهر الجاري شعر يناير، بينما يترأس قداسة البابا تواضروس القداس الالهي مساء يوم 19 يناير، حيث اعتاد مشاركة شعب الاسكندرية احتفالات وقداس عيد الغطاس المجيد، بشكل سنوي وذلك بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بمحطة الرمل.