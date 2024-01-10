الأربعاء 10 يناير 2024
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الكرازة

15 مايو.. قداس فى مركزالإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الميلاد

كنيسة
كنيسة

صلّى الأنبا دوماديوس، أسقف 6 أكتوبر وأوسيم، مقرر اللجنة المجمعية لخدمة السجون، السبت الماضي، القداس الإلهي في مركز الإصلاح والتأهيل بـ15 مايو بالقاهرة، بمشاركة المساجين والمسجونات المتواجدين في المركز.

عقب القداس، التقى دوماديوس بهم حيث نقل إليهم رسالة محبة من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وألقى عليهم كلمة روحية، وقدم وزير الداخلية الشكر للرئيس السيسي وقيادات مصلحة السجون والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية على دعمهم لخدمة الكنيسة لأبنائها المتواجدين في مراكز الإصلاح والتأهيل.

في الختام، قدم أسقف 6 أكتوبر وأوسيم لهم بعض الهدايا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

في السياق، صلى الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مار مينا بجبل أبنوب، السبت الماضي، قداس برمون عيد الميلاد المجيد بكنيسة الشهيد مار فام الجندي بمدينة أبنوب، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ٢٠٠ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، كما سام الخادم عامر زقزوق شماسًا كاملًا باسم دياكون أنطونيوس، للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما استقبل الأنبا تكلا مطران دشنا، أمس الأول، اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ونائبه واللواء مصطفى مبروك مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن والعقيد أشرف البغدادي المستشار العسكري والمقدم محمد زعلوك مدير فرع الأمن الوطني لقطاع الشمال والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان ووفدًا من هيئة الأوقاف، الذين قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بعيد ميلاد المسيح، وشارك في استقبال المهنئين الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.

الانبا دوماديوس خدمة السجون اللجنة المجمعية القداس الإلهي مشاركة المساجين والمسجونات قداسة البابا تواضروس الثاني

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