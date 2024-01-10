الأربعاء 10 يناير 2024
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الكنيسة الأسقفية تعلن تفاصيل جائزة "علي السمان"

الكنيسة
الكنيسة

تنظم  الكنيسة الأسقفية والمركز المسيحي الإسلامي، لقاء للإعلان عن جائزة باسم الدكتور علي السمان، التي ستمنح إلى أفضل الأعمال والمبادرات الأدبية والاجتماعية والثقافية عن الحوار المسيحي الإسلامي، في السادسة مساء الثلاثاء الموافق ٣٠ يناير الجاري.

يذكر أن الدكتور علي السمان كان رائدًا للحوار المسيحي الإسلامي، حيث أنه نظم أول لقاء للقادة الدينيين من الديانات الثلاث في باريس عام 1994، وترتب على هذا الاجتماع أن قام الدكتور علي السمان بالاعداد لاتفاقيات الحوار بين الأزهر الشريف والفاتيكان ومع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في العالم.

ولا شك أن جهود الدكتور علي السمان أثمرت في صنع السلام ومزيد من التفاهم بين أتباع الديانات الثلاث، ومن أهم هذه الثمار، وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر والبابا فرنسيس عام 2019 في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تكون قيمة الجائزة الأولى 50000 جنيه والثانية 30000 جنيه والثالثة 20000 جنيه، وسيتم الإعلان عن تفاصيل وشروط الجائزة في وقت لاحق على موقع المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة. 

وجاءت فكرة إنشاء مركزآ للتفاهم والشراكة في مقر إبروشية الكنيسة  الأسقفية الانجليكانية بالقاهرة لتقديم الدراسات الإسلامية والمسيحية، وأيضًا لعمل مبادرات مجتمعية لتحقيق العمل المشترك والتفاهم، وايضأ للمساهمة في حل الصراعات فى المناطق التى تعانى من هذه الصراعات.

ويهدف مركز الحوار الإسلامي المسيحي إلى تعزيز السلام والتناغم بين مجتمعاتنا من خلال المزيد من التفاهم بين اتباع الاديان والثقافات وايضا من خلال العمل المشترك من أجل الصالح العام.

ويؤكد المركز أن مصر لديها تجربة فريدة في العيش المشترك بين كل فئات الشعب على إختلاف أديانهم وانتمائهم العرقي، فالمسيحين والمسلمين العرب والأجانب عاشوا على أرض مصر منذ أربعة عشر قرنًا من الزمان في تناغم وسلام.

الكنيسة الأسقفية المركز المسيحي الإسلامي علي السمان والمبادرات الأدبية والاجتماعية والثقافية الحوار المسيحي الإسلامي

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