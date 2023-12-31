الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عضو لجنة التاريخ القبطي: مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد لا تقتصر على الكنائس

عيد الميلاد
عيد الميلاد

هنأ إسحاق الباجوشي عضو لجنة التاريخ القبطي، الشعب المصري  بنهاية عام وبداية عام جديد وبعيد الميلاد ملك السلام، قائلًا: "إنه يوم ميلاد السيد المسيح وهو سلام وسرور للأرض، كما حدث في بيت لحم أثناء مولده".

وأضاف الباجوشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "dmc"، أن من مظاهر الاحتفال في مصر والكنسية القبطية القداس والصلاة بالألحان الخاصة المبهجة، وأيضًا توزيع الهدايا على الأرامل والفقراء والمحتاجين، والمساكين والمحبوسين بالملابس الجديدة والمأكولات.

كنائس مصر تحتفل بعيد الميلاد المجيد.. صلوات من أجل السلام لأشقائنا الفلـسطيـنيين

وتابع عضو لجنة التاريخ القبطي، بأن من مظاهر الاحتفال أيضا شخصية بابا نويل التي ترسم البهجة على وجوه الأطفال والكبار، لافتا إلى أن مظاهر الاحتفال لا تقتصر على الكنائس فقط بل تمتد إلى الشوارع.

التاريخ القبطي الشعب المصري بيت لحم عيد الميلاد المجيد السلام الفلسطينيين

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