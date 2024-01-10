تعرف على أبرز الخلافات بين الطوائف المسيحية

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، وهو ثاني الأعياد الكبرى التي تحتفل بها الكنيسة بقداسات مسائية بعد عيد الميلاد المجيد، الذي احتفل به الأقباط يوم 7 من يناير الجاري، إذ ترأس البابا القداس بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أبرز الخلافات بين الطوائف المسيحية

وعلى الرغم من اتفاق الكنائس المسيحية، حول عيد الغطاس، واحتفالاهم به إلا أنه يكشف عن جزء من الخلاف الطقسي بينهم، وشرح الأمر بتفاصيله لـ"الدستور"، الأيبذياكون الإكلريكي مينا ألفي، حيث أشار إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنيسة الروم الأرثوذكس يؤمنان أن التعميد الذي يُجرى على كل فرد يدخل جديدا إلى المسيحية يجب أن يكون بالغمر الكلي في الماء ثلاث مرات لأن الإنجيل يوق لو ما صعد يسوع من الماء وهذه الآية بحسب نصها اليوناني الأصلي تشير إلى الغمر الكلي في المياه، بينما ترى الكنيسة الكاثوليكية، أن المعمودية يمكن لها أن تكون بالرش أو السكب، وهو ما يعد أمرا غير منطقي لأنه لو كانت المعمودية بالرش لذهب يوحنا المعمدان إلى الناس ولم يأتوا هم إليه، حيث يكفيه قربة ماء يرش بها المعمدين، إلا أن الثابت تاريخيا هو أن المعمدين كانويذهبون للمعمدان كي يغمروا في مياه نهر الأردن.

اختلافات أخرى بين الطوائف مثل الشفاعة التي لا تؤمن بها الكنيسة الإنجيلية، والكهنوت الذي لا يؤمن به أيضا الإنجليين، وكذلك أسرار الكنيسة، بينما تختلف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع الكنائس الأخرى فيما يتعلق بطبيعة المسيح إذ أنها ترى أن للمسيح طبيعة واحدة وليس طبيعتان كما يرى الكنائس الخلقدونية، هذا ويتفق الروم الأرثوذكس مع الأقباط أيضا في مسألة انبثاق الروح القدس الذي يختلف معهما حولها الكاثوليك إذ يرى الأرثوذكس من الأقباط والروم أن الروح القدس ينبثق من الأب وليس من الأب والابن كما يؤمن الكاثوليك.