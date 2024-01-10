الأربعاء 10 يناير 2024
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الكرازة

«البرامون – الجرن – اللقان».. 3 مصطلحات يستخدمها المسيحيون فى عيد الغطاس

الكنيسة
الكنيسة

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، وهو ثاني الأعياد الكبرى التي تحتفل بها الكنيسة بقداسات مسائية بعد عيد الميلاد المجيد، الذي احتفل به الأقباط يوم 7 من يناير الجاري، إذ ترأسه البابا بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مصطلحات عيد الغطاس

 عيد الغطاس المجيد له مصطلحاته التي تحدث عنها لـ (الدستور) شريف برسوم الباحث المتخصص في الشؤون الطقسية وعلوم اللاهوت الطقسي فقال: أبرز هذه المصطلحات “البرامون” وهو عبارة عن الليلة التى تسبق العيد مباشرة ويستخدم هذا المصطلح في الحديث عن عيد الميلاد المجيد أيضا، ولابد للبرامون أن يُصام بشكل انقطاعي ما يعني أنه حتما لن يكون يوم السبت أوالاحد، لانهما يومان لهما طابع خاص في الكنيسة، ولا يجوز صومهما انقطاعيا، لذلك فإن جاء العيد يوم الاثنين فيصبح البرامون 3 أيام هى الجمعة والسبت والأحد، وإذا حل العيد يوم الأحد يصبح البرامون يومان هما السبت والجمعة، وإذا حل في اي يوم آخر يصبح البرامون يوما واحدا.

وأشار إلى أن هناك مصطلحا آخرا هو “الجرن”، ويشار به إلى جرن المعمودية وهي وعاء كبير يتمم فيه طقس المعمودية، بعد ملئه بالماء، إذ يُغمر المُعمد فيه كليا بالماء بحسب طقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبعد اتمام الطقس المشار إليه يصبح الطفل المعمد عضوا ضمن المنتمين للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتابع: هناك مصطلح اللقان..ويستخدم 3 مرات في العام، المرة الأولى في عيد الغطاس، الثانية في عيد الرسل، أما الثالثة في خميس العهد.

أعتاد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مشاركة شعب مدينة الثغر احتفالات وقداس عيد الغطاس المجيد، بشكل سنوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بمحطة الرمل.

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