الأربعاء 10 يناير 2024
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الكرازة

بعد احتفالات الميلاد.. موعد حلول عيد الغطاس المجيد لعام 2024

عيد الغطاس
عيد الغطاس

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، وهو ثاني الأعياد الكبرى التي تحتفل بها الكنيسة بقداسات مسائية بعد عيد الميلاد المجيد، الذي احتفل به الأقباط يوم 7 من يناير الجاري، إذ ترأس البابا قداسه بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

موعد عيد الغطاس 2024

ويحل عيد الغطاس يوم 20 من الشهر الجاري، بينما يترأس قداسة البابا تواضروس القداس الالهي مساء يوم 19 يناير، حيث اعتاد مشاركة شعب الاسكندرية احتفالات وقداس عيد الغطاس المجيد، بشكل سنوي وذلك بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بمحطة الرمل.

ويعتبر عيد الغطاس من الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة، اذ انه يرتبط ارتباطا مباشرا بالسيد المسيح، ويحتفل فيه الاقباط بذكرى معمودية السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان في نهر الاردن، وبذلك يكون قد اسس سر المعمودية الذي يعتبر بوابة دخول الأفراد إلى المسيحية.

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الخلاف الطقسي بين الكنائس المسيحية

وعلى الرغم من اتفاق الكنائس المسيحية، حول عيد الغطاس، واحتفالاهم به إلا أنه يكشف عن جزء من الخلاف الطقسي بينهم، وشرح الأمر بتفاصيله لـ"الدستور"، الأيبذياكون الإكلريكي مينا ألفي، حيث أشار إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنيسة الروم الأرثوذكس يؤمنان أن التعميد الذي يُجرى على كل فرد يدخل جديدا إلى المسيحية يجب أن يكون بالغمر الكلي في الماء ثلاث مرات لأن الإنجيل يوق لو ما صعد يسوع من الماء وهذه الآية بحسب نصها اليوناني الأصلي تشير إلى الغمر الكلي في المياه، بينما ترى الكنيسة الكاثوليكية، أن المعمودية يمكن لها أن تكون بالرش أو السكب، وهو ما يعد أمرا غير منطقي لأنه لو كانت المعمودية بالرش لذهب يوحنا المعمدان إلى الناس ولم يأتوا هم إليه، حيث يكفيه قربة ماء يرش بها المعمدين، إلا أن الثابت تاريخيا هو أن المعمدين كانويذهبون للمعمدان كي يغمروا في مياه نهر الأردن.

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