قبيل الاحتفال به في 19 يناير.. أسماء عيد الغطاس المجيد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ١٩ يناير الجاري، بعيد الغطاس المجيد.

وفي هذا التقرير نستعرض أسماء عيد الظهور الإلهي وفقا للأنبا نيقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس

عيد الظهور الإلهي "(ثيوفانيا) " أو الظهور الفوقاني (إبيفانيا).

بادئ بَدْءٍ أن عيد الظهور الإلهي "(ثيوفانيا) " والمعروف أيضًا بـ"الظهور الفوقاني" "(إبيفانيا) " هو المعروف في بلادنا - الشرق المسيحي - بـ"عيد الغطاس" أو "عيد معمودية شخص السيد المسيح" أيضًا، حيث أنه هو:

أولًا: عيد الظهور الإلهي "(ثيوفانيا) "، حيث ظهر الثالوث القدوس في أيقونة ومشهد معمودية كلمة الله المُتجسد، حيث انطلق من السماء صوت الآب وظهر الروح القدس بهيئة حمامة وكان كلمة الله حاضرًا في نهر الأردن، ولم يكن هذا إلا أيقونة الظهور الإلهي. ومصطلح "(ثيوفانيا) θεοφάνεια" هو مصطلح يوناني وهو عبارة عن كلمتين مدغمتين معًا الأولى هي "(ثيوس) θεος" ومعناها "إله، الله" والثانية "(فانيا) φάνεια" ومعناها "ظهور".

ثانيًا: عيد الظهور (الإعلان) الفوقاني "(إبيفانيا) έπιφάνεια"، حيث ظهر وأعلن الله عن ذاته من فوق أي من السماء. ومصطلح "(إبيفانيا) έπιφάνεια" هو مصطلح يوناني وهو عبارة عن كلمتين مدغمتين معًا الأولى هي "(إبي) έπι" وتعني "فوق، على"، والثانية "(فانيا) φάνεια" ومعناها "ظهور".

ثالثًا: عيد الغطاس، فموضوع الغطاس جاء واشتق من وصف المعمودية، فكلمة المعمودية في اللغة اليونانية، اللغة التي كُتب فيها العهد الجديد هي "(فابتيزما) βάπτισμα"، وهي اسم، ومنها يأتي الفعل "(فابتيزو) βαπτίζω" ومعناه "أعتمدُ، أصبغ، أطمر، أغطس،..." والكلمتان مشتقتان من "(فابتو) βάπτο"، وتعني "أغمس، أغمر، أصبغ".

ومصطلح "(فابتيزما) βάπτισμα" معناه الصبغة والكلمة مستخدمة عن مَنْ يعملون في الصباغة وجاء منها "(فابتيزتيس) βαπτιστης" أي القائم على التعميد والكلمة معناها أصلًا الصابغ ولذلك دُعي يوحنا المعمدان بالصابغ.

فمن خلال الصبغة والصباغة والصباغ نعرف أنه مستحيل أن تُصبغ الملابس بدون غمس أو تغطيس للملابس في الصبغة لوقت.

فالغطاس كوصف وشرح للمعمودية على إنها صبغة الحياة الجديدة وثوب بر المسيح.

رابعًا: معمودية شخص السيد المسيح (كلمة الله).

نزل كلمة الله المُتجسِد إلى نهر الأردن لا ليقبل معمودية التوبة حيث أنه هو الوحيد الذي بلا خطية الذي قال لليهود: "مَنْ مِنْكُمْ يُبَكِّتُنِي عَلَى خَطِيَّةٍ؟" (يو 8: 46) أي مَنْ مِنْكُمْ يمسك عليَّ خطية؟، لكنه قد قبِلَ معمودية التوبة ليس لسبب إلا ليُقدِس الماء ويجعله مصدرًا لولادتنا منه حينما نعتمد من الماء والروح، ومجيء الروح القدس على هيئة حمامة كان لمَسْح الرب يسوع من جهة الناسوت لأنه بلاهوته في وحدة مع الروح القدس ولكن في تجسُده أصبح رئيس الكهنة والنبي والملك.

أما إيمان الكنيسة عن معمودية الماء والروح التي أسسها السيد المسيح هو كما جاء في رسائل القديس بولس حيث إنها موت ودفن وقيامة مع السيد المسيح، كما في النص "مَدْفُونِينَ مَعَهُ فِي الْمَعْمُودِيَّةِ، الَّتِي فِيهَا أُقِمْتُمْ أَيْضًا مَعَهُ بِإِيمَانِ عَمَلِ اللهِ" (كو2: 12). وأيضًا "فَدُفِنَّا مَعَهُ بِالْمَعْمُودِيَّةِ لِلْمَوْتِ، حَتَّى كَمَا أُقِيمَ الْمَسِيحُ مِنَ الأَمْوَاتِ، بِمَجْدِ الآبِ، هكَذَا نَسْلُكُ نَحْنُ أَيْضًا فِي جِدَّةِ الْحَيَاةِ؟" (رو 6: 4). والجدير بالذِكر أن معمودية الرب يسوع كانت بالتغطيس في نهر الأردن، حيث إن نهر الأردن معروف بضفتيه ولذلك قيل عن الرب يسوع "وَلِلْوَقْتِ وَهُوَ صَاعِدٌ مِنَ الْمَاءِ." ( مر 1: 10 )، النص اليوناني لهذه الآية "καὶ εὐθὲως ἀναβαίνων ἀπὸ τοῦ ὕδατος"، ترجمته الحرفية هي: "حينما تمت معموديته كان الماء يُغطيه بالكامل"، وهذا يتناسب مع عقيدة الكنيسة وطقسها من أن المعمودية هي كما ذكرت أعلاه (موت ودفن وقيامة مع المسيح).

الجدير بالملاحظة في النص اليوناني لهذه الآية هو أن كلمة "(أنافَينُون) ἀναβαίνων" ومعناها "صاعد" جاءت اسم فاعل للمذكر المفرد في حالة الفاعل للمضارع من الفعل "(أنافَينو) ἀναβαίνω" بمعنى "أَصعدُ"، ولم تأت الكلمة فعلًا. والكلمة توضح أنه كان في قلب النهر، وبِناءً على ذلك نفهم أن معموديته كانت بالتغطيس، كما تفعل كنيستنا الأرثوذكسية.