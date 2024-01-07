الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأب يوأنس لحظي: زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية الميلاد أصبح موعدا ينتظره كافة المصريين

زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية

ترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات قداس عيد الميلاد، مساء أمس السبت، وسط أجواء من الفرحة والبهجة فى كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة واسعة من كبار رجال الدولة والنواب والمسئولين، وحضور للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم التهنئة.

 

ودقت أجراس كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة، السابعة مساء السبت لتعلن بدء الاحتفال بعيد الميلاد، وتقدم البابا تواضروس الثانى موكب الشمامسة، الذى يقوده الأرشيدياكون إبراهيم عياد، كبير شمامسة الكاتدرائية، على أنغام ألحان العيد.

واستقبل شعب الكنيسة البابا تواضروس بالزغاريد والورود خلال دخوله الكاتدرائية مصطحبا موكب شمامسة الكاتدرائية وعددًا من أساقفة الكنيسة المشاركين البابا في قداس العيد.

 

قال مونسينيور الدكتور يوأنس لحظي جيد رئيس مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية والسكرتير الشخصي السابق لقداسة البابا فرنسيس في تصريح خاص، إن موعد تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأقباط بعيد الميلاد المجيد، أصبح موعدا ينتظره كافة المصريين ويعكس أصالة وعراقة الشعب المصري الذي يتوحد في الأعياد كما توحد في كافة المواقف التاريخية التي احتاجت توحده واصطفافه. 

 

وتابع: لقد حول الرئيس السيسي مناسبة عيد الميلاد إلى عيد وطني تُعلن فيه الدولة أنها تقوم على مبدأ المواطنة، وتؤكد على انتماء الجميع لهذا الوطن الغالي. لقد أسكت الرئيس، بالفعل قبل القول، جميع الأصوات الشاذة التي تنعق هنا وهناك، وأعطى صورة طيبة للمؤمن الذي يرى في إيمانه بالله الخالق سببا في نثر الوفاق والخير والبهجة. 

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