التونية.. ملابس البابا تواضروس الثانى بـ قداس عيد الميلاد المجيد

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2024، مساء 6 يناير 2024، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي ذلك بمشاركة واسعة من كبار رجال الدولة والنواب والمسئولين وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي اعتاد على تقديم التهنئة بالعيد لقداسة البابا بكاتدرائية ميلاد المسيح.

وفي السابعة من مساء 6 يناير 2024 تدق أجراس كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتعلن بدء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، إذ يتقدم البابا تواضروس الثاني، موكب الشمامسة، والذي يقوده الأرشيدياكون إبراهيم عياد كبير شمامسة الكاتدرائية وسط ألحان العيد؛ ليترأس صلوات قداس عيد الميلاد المجيد.

ووفقًا لمصادر كنسية قالت إنه بدأت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في توزيع دعوات عيد الميلاد المجيد على الشخصيات العامة والنواب وكبار رجال الدولة.

ويشارك في قداس عيد الميلاد المجيد لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة، والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين

ملابس البابا فى قداس العيد

وتعد ملابس البابا تواضروس الثاني خلال صلاة القداس الإلهي للعيد جزءًا من طقوس قداس العيد الذي يترأسه.

وتتكون ملابس البابا من 11 قطعة وهى التونية وهي الثوب الأبيض وهى عبارة عن ثوب أبيض من القماش مطرز بالصلبان على الأكمام والصدر والظهر، أما البطرشيل وهو عبارة عن شريط طويل من القماش الملون والمطرز وكان تعلق فيه جلاجل وهو عادة من الحرير الأحمر، وبطرشيل البطريرك يكون بهيئة صدره كالتي كان يلبسها هارون قديمًا له فتحة يلبس في العنق ويتدلى للقدمين من الأمام فقط وينقش علية صور الرسل الاثنى عشر، وهذه الصدرة تلبس أثناء القداس فوق التونية ولكنها تلبس في تتميم كل الطقوس فيما بعد كالمعمودية والأكاليل ورفع بخور عشية والقنادي.

والمنطقة وتسمى أيضًا الحياصة وهى حزام عريض من الكتان أو الحرير (يتضمنها) يتمنطق بها رئيس الكهنة فوق صدره ويضم طرفاها بواسطة قفل من الأمام، أما الأكمام فتلبس فوق أكمام التونية لكي لا تعطل أكمام التونية المتسعة الكاهن أثناء خدمته بل تكون محبوكة على يديه فتسهل حركتها.

كما يرتدي البابا خلال العيد البلين، قطعة من ملابس الكهنوت خاصة برئيس الكهنة، يغطى بها رأسه ويأخذ كل طرف ويلفه تحت الإبط، ثم يوضع على الكتف المخالف، ثم ينزل الطرفان ويوضعان تحت المنطقة، وبذلك يكون البلين بهيئة صليب على الصدر وعلى الظهر، بالإضافة إلى البرنس وهو عبارة عن رداء طويل متسع بلا أكمام مفتوح من فوق إلى أسفل محلى بخيوط الذهب والفضة والبرودريه ذي ألوان زاهية، وفي الجزء العلوي من البرنس يكون بهيئة قصلة مزينة بخيوط الذهب والبرودريه.

بالإضافة إلى أنه يرتدي التاج يلبسه الأساقفة والبطريرك غالبًا في الأعياد والحفلات الرسمية، والعكاز أو عصا الرعاية - ويعلوها شكل حَيَّتين معدنيتين للإشارة إلى الحية النحاسية التي رفعها موسى في البرية لكي تنقذ من ينظر إليها، الصليب "يتدلى صليب من معدن ثمين مرصع من على الرقبة".

ومن جهته قالت مصادر كنسية في تصريحات خاصة إنه تمنح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، العاملين بها في هيئة الأوقاف، إجازة عيد الميلاد المجيد والتي تبدأ من 6 يناير 2024 وحتى 11 يناير 2024.

تفاصيل المشاركة في قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2024

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قبل أيام، تفاصيل المشاركة في قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2024.

وقالت الكنيسة في بيان لها:« المشاركة في صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فعلى الراغبين في المشاركة بصلوات قداس العيد تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسة التابعين لها، وذلك لكافة كنائس القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية".

وأكدت أنه سيتم توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يتسلمها من نفس الكنيسة التي قدم لها بياناته، مع مراعاة أن الأطفال بدءًا من سن خمس سنوات يجب أن يكون هناك دعوة لكل واحد منهم، على أن يكون آخر موعد لتقديم البيانات يوم الأربعاء 3 يناير 2024.

ولفتت إلى أن الذهاب إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالسيارات الخاصة أو بالأتوبيسات التي ستوفرها لكم كنيستكم التابعين لها، مؤكدًا أنه سوف يتم تخصيص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات فيها.

وتابعت: أنه سوف تفتح أبواب الكاتدرائية يوم السبت 6 يناير الساعة 5 مساءً ولن يسمح بالدخول قبل هذا الموعد، على أن يبدأ القداس في تمام الساعة السابعة مساء وبالتالى من الضروري عدم التأخر في الوصول إلى الكاتدرائية بعد السادسة مساءً.

وأوضحت أنه من الضروري إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وكذلك أصل الدعوة الخاصة بكم مع ضرورة التأكد أن تكون الدعوة مختومة.

وشددت الكنيسة على عدم حضور أي شخص يعاني من أي أعراض مرضية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، ولنصلي لكي يبارك الرب أيام العام الجديد.

من المقرر أن يبعث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح السبت 6 يناير 2024 رسالته الباباوية لعيد الميلاد المجيد 2024، وترجمتها لـ12 لغة من بينها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والصينية واليابانية والسويدية والدنماركية، على أن يترأس قداس العيد بالعاصمة الإدارية.