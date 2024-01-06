السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة تتزين لاستقبال قداس عيد الميلاد

كاتدرائية ميلاد المسيح
كاتدرائية ميلاد المسيح

تزينت كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لإقامة صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بها، والتي يترأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم؛ وذلك في السابعة مساء بمشاركة لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة؛ والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية. 
ومن المتوقع حضور ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى نواب البرلمان.
وتشارك قوات الشرطة والجيش فى تأمين الطرق المؤدية إلى الكاتدرائية الجديدة، وذلك لتأمين الحضور فى صلوات القداس.
وتعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" الأكبر في الشرق الأوسط، وتتسع لـ8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترًا.
وتتكون الكاتدرائية من دورين، وهما: العلوي بمسطح حوالي 8100 متر مربع، مكون من صحن الكاتدرائية ويتسع لحوالي 7500 فرد، وخورس الشمامسة يرتفع 7 درجات عن صحن الكاتدرائية، ومنطقة الهياكل فى الجهة الشرقية، وتحتوي على ثلاثة مذابح ملحق بها استراحات وغرف خدمات تشغل ثلاثة أدوار بجوار الهياكل من الجهة الشرقية.
وتوجد المعمودية فى الجهة الشمالية الغربية من المبنى وغرفة للأطفال فى الجهة المقابلة للمعمودية، وتمت مراعاة وضع 4 مصاعد تخدم كبار السن ومنحدرات وسلالم متعددة لخدمة زوار الكاتدرائية.
وهناك تكييف مركزى للكاتدرائية بأكملها، وتمت مراعاة أن تكون مسارات التكييف داخل دور البدروم بالكاتدرائية حتى لا تؤثر على الشكل المعماري لها. 
أما الدور السفلى فهو بمسطح حوالى 8500 متر مربع، ويحتوي على كنيسة بمسطح 1800 متر مربع تتسع لأكثر من 1200 شخص، وقاعة متعددة الأغراض بمسطح 1500 متر مربع وقاعة متحف لتاريخ الكنيسة القبطية وقاعة اجتماعات.

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة.
-يُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح، وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني، غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاثة عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.
- الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ.
-في المسيحية المبكرة لم يتم الاحتفال بعيد الميلاد، لاحقًا ومع بدء ترتيب السنة الطقسيّة اقترحت تواريخ متعددة للاحتفال بالعيد قبل أن يتم الركون إلى تاريخ 25 ديسمبر بعد نقاشات مستفيضة حول التاريخ الأنسب للاحتفال.
-تُذكر رواية الميلاد في إنجيلي متى ولوقا، وتغدوا الرواية في إنجيل لوقا أكثر تفصيلًا؛ عناصر الرواية الإنجيلية للميلاد مفادها أن مريم قد ظهر لها جبرائيل مرسلًا من قبل الله وأخبرها أنها ستحمِل بقوّة الروح القدس بطفل "يكون عظيمًا وابن العلي يدعى، ولن يكون لملكه نهاية".
-وعندما اضطرب يوسف النجار خطيب مريم من روايتها ظهر له الملاك أيضًا في الحلم تصديقًا لرواية مريم وتشجيعًا له.
-ويتفق متى ولوقا أن الميلاد قد تمّ في بيت لحم مدينة النبي داود لا في مدينة الناصرة، حيث كانا يعيشان، وحيث تمت البشارة، يعود ذلك تتميمًا للنبوءات السابقة حول مكان الميلاد سيّما نبوءة النبي ميخا، أما السبب المباشر فهو طلب أغسطس قيصر إحصاء سكان الإمبراطورية الرومانية تمهيدًا لدفع الضرائب.

A057A902-F5A4-429F-BFE0-9460E0DD0A64
A057A902-F5A4-429F-BFE0-9460E0DD0A64
94CA22D1-BEE7-4471-A8CA-1F4F663983AF
94CA22D1-BEE7-4471-A8CA-1F4F663983AF
EDC56183-D995-4452-A1C4-5E1ABC5A9CBB
EDC56183-D995-4452-A1C4-5E1ABC5A9CBB
2CDD2571-74CD-458B-B1C2-100D9BD542E0
2CDD2571-74CD-458B-B1C2-100D9BD542E0
B8DC8E70-F6B3-42E2-9A7B-C9E7706B5587
B8DC8E70-F6B3-42E2-9A7B-C9E7706B5587
AB8F181E-5D9A-4839-8E30-3462F8A7C330
AB8F181E-5D9A-4839-8E30-3462F8A7C330
4DC06C3C-55C0-43DB-A8E2-B82D7780DDFF
4DC06C3C-55C0-43DB-A8E2-B82D7780DDFF
D619E32C-4C90-48AA-B0D2-AD55BC57C5B2
D619E32C-4C90-48AA-B0D2-AD55BC57C5B2
E09015BD-DE1C-413F-9490-E525439FC36C
E09015BD-DE1C-413F-9490-E525439FC36C
494030F1-123D-48AD-9D6E-C2A2242312F8
494030F1-123D-48AD-9D6E-C2A2242312F8
E4E0D21A-1EDD-4E47-9375-C67B927850BD
E4E0D21A-1EDD-4E47-9375-C67B927850BD
70F0ED20-55AB-4F7F-ABF9-9D92F3D82AAC
70F0ED20-55AB-4F7F-ABF9-9D92F3D82AAC
74D57F67-A0CC-4587-8136-66071758158C
74D57F67-A0CC-4587-8136-66071758158C
891973AC-5426-4755-BD37-5207ED27C78F
891973AC-5426-4755-BD37-5207ED27C78F
014094A3-4AF5-488A-954F-08BDD873E1B1
014094A3-4AF5-488A-954F-08BDD873E1B1
91EFD110-6233-4B08-86A3-39E48FDBB394
91EFD110-6233-4B08-86A3-39E48FDBB394
كاتدرائية ميلاد المسيح ميلاد المسيح قداس عيد الميلاد المجيد البابا تواضروس الثاني إجازة عيد الميلاد

مواد متعلقة

بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد.. "الصحة" تطلق قوافل طبية فى محيط الكنائس

كاتدرائية "ميلاد المسيح" تبدأ استقبال المشاركين فى قداس عيد الميلاد المجيد

البابا يترأس بها قداس العيد اليوم.. 14 معلومة عن كاتدرائية "ميلاد المسيح"

التونية.. ملابس البابا تواضروس الثانى بـ قداس عيد الميلاد المجيد

كيف يتم تحديد موعد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد؟

أسقف دير المحرق يترأس قداس برمون عيد الميلاد المجيد

"مصر فى الكاتدرائية اليوم".. تفاصيل قداس عيد الميلاد المجيد

الليلة.. البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد الميلاد المجيد

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

4 سفراء يتحدثون لـ«الدستور»: أوقفوا إطلاق النار فى غزة الآن

كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة تتزين لاستقبال قداس عيد الميلاد

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

ماذا قال صلاح ونجوم الفراعنة لإعادة الجماهير للالتفاف حول المنتخب؟

الموت جرىء جدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة