البابا يترأس بها قداس العيد اليوم.. 14 معلومة عن كاتدرائية "ميلاد المسيح"

تنطلق في السابعة من مساء السبت احتفالات المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، فيسمى الأقباط الأرثوذكس احتفال عيد الميلاد المجيد بـ"قداس العيد".

اذ يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات قداس عيد الميلاد، مساء اليوم السبت الموافق ٦ يناير ٢٠٢٤، وسط أجواء من الفرحة والبهجة فى كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة واسعة من كبار رجال الدولة والنواب والمسئولين، وحضور للرئيس عبدالفتاح السيسى، لتقديم التهنئة.

ودقت أجراس كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة، السابعة مساء السبت لتعلن بدء الاحتفال بعيد الميلاد، وتقدم البابا تواضروس الثانى موكب الشمامسة، الذى يقوده الأرشيدياكون إبراهيم عياد، كبير شمامسة الكاتدرائية، على أنغام ألحان العيد.

واستقبل شعب الكنيسة البابا تواضروس بالزغاريد والورود خلال دخوله الكاتدرائية مصطحبا موكب شمامسة الكاتدرائية وعددًا من اساقفة الكنيسة المشاركين البابا في قداس العيد.

وفي هذا التقرير تستعرض أبرز المعلومات عن كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة:

الكاتدرائية الجديدة شرق مشروع أرض المعارض (إكسبو)، جنوبي الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة ١٥ فدانًا، أي ما يعادل ٦٣ ألف متر مربع. وتعد الكاتدرائية الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تستوعب ٨٢٠٠ فرد، وبلغ عدد العمالة في تنفيذ الكاتدرائية نحو ١٠٠٠ عامل ما بين مهندسين وفنيين وعمال، واستغرق العمل بها نحو ٢٣ شهرًا، من فبراير ٢٠١٧ إلى نهاية ديسمبر ٢٠١٨.

بُنيَت الكنيسة بمساهمة المصريين "مسلمين ومسيحيين"، وقد افتُتِحَت الكنيسة الصغرى بالكاتدرائية جزئيًّا لتشهد صلاة قداس عيد الميلاد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير ٢٠١٨، إلى أن تم الافتتاح الرسمي في ٦ يناير ٢٠١٩.

وتتكون الكاتدرائية من:

- كنيستين كبرى وصغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول.

- شُيِّدت الكاتدرائية على مساحة ٤،١٤ فدانًا، و٣٠٪ من مساحة الأرض مبانٍ.

- يبلغ مسطح الكاتدرائية ١٥ فدانًا، أي ما يعادل ٦٣ ألف متر مربع، يشتمل على مبنى الكاتدرائية والمقر البابوي وكنيسة الشعب ومسرح مفتوح.

- يبلغ قطر القبة الرئيسية ٤٠ مترًا، وارتفاعها عن الأرض ٣٦ مترًا، وتوجد منارتان يبلغ ارتفاع كل منهما أكتر من ٦٠ مترًا.

- صحن رئيسي مغطى بقبوين متعامدين، قطر كل منهما ٤٠ مترًا يشكلان صليبًا.

- أنصاف قباب في الجهات الشمالية والقبلية والغربية.

- تصميم منارتين ملحقتين بمبنى الكاتدرائية، وتم التصميم بتشكيل من العمارة القبطية، مع مراعاة تزويد أعلى المنارتين بعدد من الأجراس.

- جراج تحت الأرض مكوَّن من طابقين ومبنى خدمات.

- بلغت كمية الخرسانة المستخدمة في إنشاء كاتدرائية ميلاد المسيح نحو ٢٨ ألف متر مكعب خرسانة، في حين بلغت كمية حديد التسليح المستخدم نحو ٤٥٠٠ طن.

- يحيط بالكاتدرائية سور طويل يضم ٣ بوابات رئيسية ورابعة فرعية.

- تمت رسومات كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة تحت إشراف مجموعة من الراهبات، وهو نفس فريق عمل تجديد كاتدرائية العباسية.

- تم تنفيذ المبنى الخرساني والتشطيبات الخارجية بمعرفة كبرى مكاتب التصميم والمكاتب الاستشارية.