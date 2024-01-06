السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كاتدرائية "ميلاد المسيح" تبدأ استقبال المشاركين في قداس عيد الميلاد المجيد

كاتدرائية ميلاد المسيح
كاتدرائية ميلاد المسيح

بدأت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، في استقبال المدعوين لحضور قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم، بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من أساقفة المجمع المقدس والوزراء والمحافظين والسفراء وعدد من الشخصيات العامة.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، مراسم وطقوس القداس الإلهي الخاص باحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد.

ويصلي قداسة البابا تواضروس الثاني قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح، وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، والمبنية في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن تدق أجراس كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة، السابعة مساء السبت، لتعلن بدء الاحتفال بعيد الميلاد، ويتقدم البابا تواضروس الثاني موكب الشمامسة، الذي يقوده الأرشيدياكون إبراهيم عياد، كبير شمامسة الكاتدرائية، على أنغام ألحان العيد.

كاتدرائية ميلاد المسيح قداس عيد الميلاد المجيد البابا تواضروس الثاني أساقفة المجمع المقدس الميلاد المجيد

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