السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كريم كمال: كلمة السيسى فى الكاتدرائية تؤكد أن مصر تسير فى الطريق الصحيح

جريدة الدستور

قال كريم كمال الكاتب والباحث في الشأن السياسي والمسيحي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكاتدرائية اليوم للتهنئة بعيد الميلاد المجيد والاستقبال الشعبي الحافل للرئيس، تؤكد التفاف الشعب حول الرئيس وثقتهم المطلقة فيه.

وأضاف كمال، أن كلمة الرئيس في الكاتدرائية تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح في جميع الاتجاهات ولمسنا تهنئته النابعة من القلب.

وأكد أن زيارة الرئيس كل عام لكاتدرائية ميلاد السيد المسيح تفرحنا وتعطي إشارات بالغة الأهمية أن مصر تعيش عصر المواطنة الحقيقية.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم 6 يناير 2024 مراسم وطقوس القداس الإلهي الخاص باحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد.

ويصلي قداسة البابا تواضروس الثاني قداس عيد الميلاد المجيد، في كاتدرائية ميلاد المسيح، وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، والمبنية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفى صباح اليوم التالى 7 يناير، يستقبل البابا، فى المقر البابوى بكاتدرائية العباسية، المهنئين بعيد الميلاد المجيد، من كبار رجال الدولة والمسئولين، بالإضافة إلى الأقباط الذين يحضرون خصيصًا لتقديم التهنئة للبابا بالعيد، وسط أجواء مفرحة، ترتفع فيها أصوات ترانيم عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية.

كريم كمال الميلاد المجيد الكاتدرائية زيارة الرئيس بعيد الميلاد المجيد

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