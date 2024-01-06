السيسى من كاتدرائية ميلاد المسيح: "ما فعله البابا تواضروس لا يفعله إلا الرجال"

قدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحياته للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مؤكدًا أنه يكن له كل التقدير والاحترام.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز": "تحياتي واحترامي لقداسة البابا تواضروس الثاني الذي أكن له كل الاحترام والتقدير".

وتابع: "المحبة ناتجة عن مواقف لا يفعلها إلا رجال، رجال مخلصون يحبون بلدهم وحريصون عليها، أنا عشت هذا الكلام عمليًا مع قداسة البابا، أشكرك جدًا على ما فات وعلى القادم".