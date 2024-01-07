الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل أحبار الكنيسة والآباء الكهنة للتهنئة بعيد الميلاد

البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة صباح اليوم، عددًا من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة وأعضاء مجالس الكنائس وأمناء الخدمة والخدام والخادمات والشعب، الذين جاءوا لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتحدث قداسة البابا إلى مهنئيه وحدثهم عن زيارة فخامة الرئيس السيسي أمس لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أنها السنة العاشرة لتهنئة الرئيس لنا بالعيد.

وعن زيارة الرئيس وتهنئته في الأعياد قال قداسته: "هي زيارة رغم أنها قصيرة ولكنها لها تأثير قوي وجميل وتسبب فرحة للشعب ولجموع المصريين".

وأضاف: "نشكر الله لأن عطاياه جديدة والتآزر بين المصريين يؤثر بالإيجاب على صورة مصر أمام العالم، بينما للأسف توجد انقسامات وصراعات في دول العالم، فبالفعل مصر في يد الله وقلبه، وهي تشبه الصندوق الذي تحرسه عين الله، نشكر الله".

وعن الأزمات الاقتصادية قال قداسة البابا: "سنعبرها مثل أي أزمة، بالسلام والعلاقات الطيبة والمحبة والانفتاح على الآخر والإخلاص والأمانة".

وأشار قداسته إلى أنه يوجد حاليًّا تغيير ورؤية إيجابية في بناء الدولة، وأنه يتم بناء الدولة بسواعد أبنائها وأفكارهم، لأنه من الجيد أن ننظر للمستقبل باتساع الفكر، كما حدث في قصة الميلاد عندما اقترح صاحب المذود أن يستضيف يوسف النجار ومريم العذراء في المذود، وهي فكرة إبداعية إيجابية، مثلما حدث مع المفلوج المدلّى من السقف، وهكذا الفكرة المبدعة هي بسيطة ولكنها تُوجد حلًا لمشكلة كبيرة، وهذا ما نحتاجه في خدمتنا وبناء مجتمعنا.

أحبار الكنيسة لتهنئة قداسته قداسة البابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المقر البابوي بالقاهرة

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