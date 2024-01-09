الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

الكرازة

بابا الروم الأرثوذكس يترأس القداس الإلهي خلال احتفالات الغطاس المجيد

بابا الروم الأرثوذكس
بابا الروم الأرثوذكس

احتفلت كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر بعيد الغطاس المجيد، كبقية الكنائس المتبعة للتقويم الغريغوري في تحديد أعيادها، و ترأس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا البابا ثيودروس الثاني القداس الإلهي البطريركي في كاتدرائية كنيسة البشارة والدة الإله.

 أبرز المشاركين في القداس

شارك في القداس الإلهي المتروبوليت بندلايمون مطران نفكراتوس والسكرتير العام للمجمع المقدس، والمتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوسيو والمندوب البطريركي في الإسكندرية، والمتروبوليت جرمانوس مطران دامياتاس ورئيس دير القديس سابا في الإسكندرية. وبمعاونة العديد من كهنة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور سفير اليونان في مصر نيكولاوس باباجورجيو، سفيرة قبرص في مصر بولي يوانو، القنصل العام لليونان في الإسكندرية إيوانيس بيرجاكيس مع زوجته كاترينا، ورئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية أندرياس فافياديس، رئيسة جماعة الإخوان القبرصية بالإسكندرية ماريا فورموزي، أعضاء رعية اليونانيين والمصريين في الإسكندرية، والعديد من المؤمنين الأرثوذكس، كما حضر للتهنئة بالعيد محافظ الإسكندرية  اللواء محمد الشريف

 

وقد استقبل البابا ثيودروس جميع الحضور في قاعة العرش بالبطريركية. وفي كلمته رحب بمحافظ الإسكندرية مشير إلى ان دعمه للعمل البطريركي أمرًا في غاية الأهمية، كما أعرب عن تقديره لفخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، معربًا عن امتنانه للمساعدة التي تقدمها الدولة المصرية للبطريركية، وتمنى للرئيس وسائر المسؤولين في الدولة دوام الصحة والقوة وأن يعيشوا سنة جديدة سعيدة. 

كما خاطب سفير اليونان بدوره المحافظ والوفد المصري رفيع المستوى، مؤكد على العلاقات الممتازة القائمة بين الدولتين الصديقتين اليونان ومصر وتعاونهما الممتاز والصداقة التقليدية التي تجمع بينهما. 

وكذلك سفيرة قبرص التي أشارت بعد التحية والترحيب بالسيد المحافظ والوفد المرافق له، إلى الصداقة القوية التي تربط قبرص ومصر منذ القدم.،وعلاقات السلام والتعاون التي بناها الشعبان على مر السنين.

بعد أخذ الصور التذكارية رافق البابا ثيودروس الزوار من المسؤولين المصريين إلى مدخل البطريركية.

أبرشية الروم الأرثوذكس احتفالات الروم الأرثوذكس اليونانيين الانبا نيقولا متحدث كنيسة الروم الارثوذكس البابا ثيودورس بطريرك الروم الأرثوذكس الروم الأرثوذكس بغزة

مواد متعلقة

اليوم.. الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البار جاورجيوس الخوزيبي

مع الاحتفال به.. تعرف على طريقة حساب عيد الميلاد المجيد

في ثاني أيام عيد الميلاد المجيد.. تعرف على أعياد الأقباط خلال 2024

ماذا يقرأ الأقباط في احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد؟

من هو القديس الأنبا بسادة أسقف أبصاى الذي تحل ذكرى استشهاده اليوم؟

لما لا يحتفل الأقباط بعيد الميلاد المجيد طبقا للتقويم الغريغوري؟

الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي أندريس غوميز سايز الكاهن الساليزيان الشهيد

في عيد الميلاد المجيد.. ماذا تعرف عن التقويم القبطي؟

الأكثر قراءة

رد قوى من نقابة المهن الموسيقية على زوجة الموسيقار حلمى بكر

عاجل.. استشهاد نجلى شقيق وائل الدحدوح فى قصف إسرائيلى استهدف سيارتهما برفح

التفاصيل الكاملة لدهس طفلة في زهراء المعادي

إيرادات الأفلام أمس الإثنين.. "الإسكندراني" في الصدارة و"أبو نسب" ثانيًا

إخماد حريق شقة في 6 أكتوبر

قادمون من أوروبا.. 14 ألف سائح يصلون الغردقة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ95 العدوان.. قصف متواصل واقتحامات للمنازل واعتقالات في غزة والضفة

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان