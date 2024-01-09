بابا الروم الأرثوذكس يترأس القداس الإلهي خلال احتفالات الغطاس المجيد

احتفلت كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر بعيد الغطاس المجيد، كبقية الكنائس المتبعة للتقويم الغريغوري في تحديد أعيادها، و ترأس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا البابا ثيودروس الثاني القداس الإلهي البطريركي في كاتدرائية كنيسة البشارة والدة الإله.

أبرز المشاركين في القداس

شارك في القداس الإلهي المتروبوليت بندلايمون مطران نفكراتوس والسكرتير العام للمجمع المقدس، والمتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوسيو والمندوب البطريركي في الإسكندرية، والمتروبوليت جرمانوس مطران دامياتاس ورئيس دير القديس سابا في الإسكندرية. وبمعاونة العديد من كهنة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور سفير اليونان في مصر نيكولاوس باباجورجيو، سفيرة قبرص في مصر بولي يوانو، القنصل العام لليونان في الإسكندرية إيوانيس بيرجاكيس مع زوجته كاترينا، ورئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية أندرياس فافياديس، رئيسة جماعة الإخوان القبرصية بالإسكندرية ماريا فورموزي، أعضاء رعية اليونانيين والمصريين في الإسكندرية، والعديد من المؤمنين الأرثوذكس، كما حضر للتهنئة بالعيد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف

وقد استقبل البابا ثيودروس جميع الحضور في قاعة العرش بالبطريركية. وفي كلمته رحب بمحافظ الإسكندرية مشير إلى ان دعمه للعمل البطريركي أمرًا في غاية الأهمية، كما أعرب عن تقديره لفخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، معربًا عن امتنانه للمساعدة التي تقدمها الدولة المصرية للبطريركية، وتمنى للرئيس وسائر المسؤولين في الدولة دوام الصحة والقوة وأن يعيشوا سنة جديدة سعيدة.

كما خاطب سفير اليونان بدوره المحافظ والوفد المصري رفيع المستوى، مؤكد على العلاقات الممتازة القائمة بين الدولتين الصديقتين اليونان ومصر وتعاونهما الممتاز والصداقة التقليدية التي تجمع بينهما.

وكذلك سفيرة قبرص التي أشارت بعد التحية والترحيب بالسيد المحافظ والوفد المرافق له، إلى الصداقة القوية التي تربط قبرص ومصر منذ القدم.،وعلاقات السلام والتعاون التي بناها الشعبان على مر السنين.

بعد أخذ الصور التذكارية رافق البابا ثيودروس الزوار من المسؤولين المصريين إلى مدخل البطريركية.