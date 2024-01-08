الإثنين 08 يناير 2024
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الكرازة

ماذا يقرأ الأقباط في احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد؟

الأقباط
الأقباط

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بثاني أيام عيد الميلاد المجيد، الذي يعتبر أول الأعياد التي يحتفل بها الأقباط في عام 2024 الجاري، بعد فترة صوم استغرقت 43 يومًا مُتصلة بدأت يوم 26 من شهر نوفمبر من العام المنصرم 2023.

ماذا يقرأ ويتلو الأقباط في العيد

هذا ويتلو الأقباط في العيد عدة قراءات هامة تأتي كالآتي:
اليوم الأول
العشية: مزامير 72 : 10 ولوقا 3 : 23 - 38
باكر: مزامير 72 : 15 ويوحنا 1 : 14 - 17
قراءات القداس
البولس: عبرانيين 1 : 1 - 2 : 4
الكاثوليكون: 2 بطرس 1 : 12 - 17
الإبركسيس: اعمال 13 : 26 - 33
الانجيل: مزامير 2 : 7 – 8 ، متى 2 : 1 - 12

اليوم الثاني

العشية: مزامير 50 : 2,23، متى 1 : 1 - 17
باكر: مزامير 76 : 1 – 2، متى 1 : 18 - 25
قراءات القداس
البولس: غلاطية 3 : 15 - 4 : 18
الكاثوليكون: 1 يوحنا 4 : 1 - 14
الإبركسيس: اعمال 13 : 13 - 25
الانجيل: مزامير 110 : 3 ، لوقا 2 : 1 – 20
وعن عيد الميلاد قال السنكسار ايضا: "فوقد اقبل علينا هذا العيد المجيد ، فلنقابله بكل ما هو حسن طاهر ، وإن نمد أيدينا لمواساة الضعفاء وسد حاجة المساكين، وإيجاد الصلح والسلام بين إخواننا اقتداء بسيدنا الذي بتجسده صنع سلاما ابديا ، ضارعين إليه تعالي إن يتراءف علينا ويغفر لنا خطايانا ويبارك اجتماعاتنا ويحفظ لنا حياة السيد الاب المعظم الانبا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ويديم رياسته سنين كثيرة ممتعا بسلامة الكنيسة ونمو شعبه في الفضيلة".
هذا وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كعادته السنوية، في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحمل شعار (ميلاد المسيح) وهي أكبر كنيسة في الشرق الاوسط.

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