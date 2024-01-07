الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس ريمون دي بنيافورته الكاهن

الكنيسة اللاتينية
الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيس ريمون دي بنيافورته، الكاهن الذي ولد بالقرب من مدينة بارسلونا في اسبانيا نحو 1175. سيم كاهناً ومُنِحَ لَقب قانوني كنيسة بارسلونا. ثم انضم الى رهبنة الدومينيكان. نشر بامر من البابا غريغوريوس التاسع "مجموعة القوانين". انتخب رئيساً عاماً لرهبنته، فوضع لها أفضل القوانين. من أهم مؤلفاته "مجموعة القضايا"، وهي نصائح في منح سر التوبة وممارسته. توفي عام 1275.

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: هو ذا الرب ّقد أتى ليقبل العماد؛ لقد وصل وهو فقيرٌ، ودون ثيابٍ وبلا مرافق؛ أتى لابسًا إنسانيتنا فقط، ومُخفِيًا عظمته الإلهية ليغلب مكر الثعبان. ولا يمكن القول إنّه قد جاء إلى يوحنا كسيّدٍ أرسل حرسه الشخصيّ ليمهدّوا طريقه! بل قدِم إلى يوحنّا كأيّ إنسانٍ بسيط خاطئ، ومُحنيًا رأسه ليتلقى العماد منه. وهذا الأخير الذي بهره هذا التواضع جعل يمانعه قائلاً، "أَنا أَحتاجُ إِلى الاِعتِمَادِ عن يَدِكَ، أَوَأَنتَ تَأتي إِليَّ؟".

أترون يا أحبائي الخسارة الكبيرة في الخيرات المتعددة والمهمة التي كنا سنُبلى بها لو نزل الربّ عند دعوة يوحنا ولم يقبل العِماد؟ فالسماوات كانت مقفلة قبلًا ومسكننا في الأعالي بعيدًا عن متناولنا؛ فبعد أن نزلنا إلى أدنى المستويات، بات من غير الممكن أن نستعيد الأعالي. والربّ لم يكن الوحيد الذي حصل على العماد، فهو جدّد إنساننا القديم وعاد ومنحه صولجان التبنّي الإلهي. فلوَقتِه "السَّمَواتُ قدِ انفتَحَت"، وتوافقت الحقائق المرئية مع غير المرئية وعمّ الفرح بين الطّغمات السماوية وشفيت الأمراض على الأرض وما كان حتى وقتها محجوبًا أصبح معلومًا... ووجب أن نفتح أمام الرّب يسوع المسيح، العريس، أبواب غرفة الزفاف. فكما نَزَلَ الرُّوحُ القُدُسُ علَيه في صورةِ جِسْمٍ كَأَنَّهُ حَمامَة وانطلق صَوتُ الآب مِنَ السَّماءِ في كلّ مكان، كان لا بدّ أن "ترتَفِعَ المَداخِلُ الأَبدِيَّة" أيضًا.

أنا أرجوكم أن تُنصتوا إليّ بتيقّظ... تعالي يا جميع قبائل الأمم إلى حمّام الخلود! ومن خلال هذه الرسالة البهيجة، أبشّركم بالحياة، أنتم الذين ما فتئتم في ظلمة الجهل. تعالوا من العبودية إلى الحُريّة، ومن الاستبداد إلى الملوكية، ومن القابل للفساد إلى الذي لا يعرف الفساد. وهل تريدون أن تعرفوا كيف تحققون ذلك؟ من خلال الماءِ والرُّوح القدس فهذه المياه التي تشارك الرُّوح القدّس تسقي الجنّة وتُفرح الأرض، وتُخصب العالم. وتولِّد الإنسان إذ تجعله يولد من جديد فهي المياه التي تعمّد بها الرّب يسوع المسيح والتي نزل عليها الرُّوح القدس.

أعضاء الكنيسة اللاتينية احتفال الكنيسة اللاتينية احتفالات الكنيسة اللاتينية اعياد الكنيسة اللاتينية الكنيسة اللاتينية

مواد متعلقة

في ليلة عيد الميلاد.. تعرف على أبرز الآلات الموسيقية المستخدمة في العبادة بالإنجيل

بأكثر من لغة.. ألحان يرتلها الشمامسة في قداس عيد الميلاد المجيد

يُحتفل فيها بقداس عيد الميلاد.. أبرز المعلومات عن كاتدرائية ميلاد المسيح

اليوم السبت.. الكنيسة البيزنطية تحتفل بعيد الأنوار أو عيد الغطاس

اليوم السبت.. الكنيسة اللاتينية تحتفل بعيد الظهور الإلهي أو عيد الغطاس

مع احتفالات العيد.. أشكال تُبنى عليها الكنائس القبطية في مصر

في عيد الميلاد المجيد.. تعرف على تاريخ جرس الكنيسة علامة الاحتفال

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديسة كاترين لابوري العذراء

الأكثر قراءة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

الاحتلال ألقى 65 ألف طن من المتفجرات على غزة منذ بدء العدوان

عاجل.. مراسلة "القاهرة الإخبارية": الدرع والخوذة لم تعودا تحميانا من استهداف الاحتلال (فيديو)

الآن موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة

"اتجوّزنى والنبى هيقتلونى".. آخر كلمات لضحية جريمة شقة المعصرة

ما السر وراء قرار إنهاء تواجد التحالف الدولي في العراق؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين