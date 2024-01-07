تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بيوم عيد الميلاد المجيد، الذي يعتبر أول الأعياد التي يحتفل بها الأقباط في عام 2024 الجاري، بعد فترة صوم استغرقت 43 يومًا مُتصلة بدأت يوم 26 من شهر نوفمبر من العام المنصرم 2023.

كيف يستعد شمامسة الكنيسة القبطية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد؟

وقال الإيبذياكون الإكليريكي مينا سمعان، في تصريح خاص إن عيد الميلاد المجيد، له مذاق كنسي، يجعله مُختلف كل الاختلاف عن بقية مناسبات الكنيسة، إذ أن ألحانه الشجية، والتي يستغرق الشمامسة شهر كيهك في مراجعتها جيدًا، تتميز بألحان لها موسيقى تخترق الآذان والقلوب- حسب تعبيره، مثل «إي بارثينوس» و«بي جين ميسي».

وأوضح أن الاحتفال بالنسبة له كـ«شماس» يتمثل في الاحتفال الـ«ليتورجي» وهو مُصطبح يُعبر عن الشكل الكنسي أو الطقسي للمناسبة، والمتمثل في مراسم وطقوس القداس الإلهي بالكنيسة، مُشددًا على أنه لا احتفال حقيقي دون القداس ودون أن يعيش الفرد طقوس الكنيسة.

كما أشار إلى أن هذه الطقوس ليست جامدة، بل تنبض بالحياة، فلبس الشمامسة الحُلل البيضاء والمعروفة باسم «التونية»، إضافة إلى البطراشيل الأحمر اللون، ليصطفون في «الخوروس»، كملائكة السماء، مغمضين العينين، بحناجر لا تسكت عن الصلوات التي تُردد في هذه المُناسبة.

ولفت إلى أنه لا يتردد في أن يشارك بالحضور في هذه الطقوس من أولها حيث يحضر رفع بخور عشية، ثم رفع بخور باكر، ثم القداس بمرحلتيه «قداس الموعوظين ثم قداس المؤمنين»، وذلك يستغرق مُدة تُقارب الـ6 ساعات المُتصلة، إذ تبدأ الكنيسة طقوسها في تمام السادسة من مساء يوم 6 يناير تقريبًا، على أن ينتهي القداس الإلهي في تمام الثانية عشر من منتصف الليل تقريبًا.

هذا وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كعادته السنوية، في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحمل شعار (ميلاد المسيح) وهي أكبر كنيسة في الشرق الاوسط.