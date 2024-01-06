يُحتفل فيها بقداس عيد الميلاد.. أبرز المعلومات عن كاتدرائية ميلاد المسيح

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بليلة عيد الميلاد المجيد، الذي يعتبر أول الأعياد التي يحتفل بها الأقباط في عام 2024 الجاري، بعد فترة صوم استغرقت 43 يومًا مُتصلة بدأت يوم 26 من شهر نوفمبر من العام المنصرم 2023.

كاتدرائية ميلاد المسيح

وتقول رئاسة الجمهورية عبر موقعها الرسمي عن كاتدرائية ميلاد المسيح، إنها تقع شرق مشروع أرض المعارض (إكسبو)، جنوبي الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة ١٥ فدانًا، أي ما يعادل ٦٣ ألف متر مربع.. وتعد الكاتدرائية الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تستوعب ٨٢٠٠ فرد، وبلغ عدد العمالة في تنفيذ الكاتدرائية نحو ١٠٠٠ عامل ما بين مهندسين وفنيين وعمال، واستغرق العمل بها نحو ٢٣ شهرًا، من فبراير ٢٠١٧ إلى نهاية ديسمبر ٢٠١٨.



وبُنيَت الكنيسة بمساهمة المصريين "مسلمين ومسيحيين"، وقد افتُتِحَت الكنيسة الصغرى بالكاتدرائية جزئيًّا لتشهد صلاة قداس عيد الميلاد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير ٢٠١٨ ، إلى أن تم الافتتاح الرسمي في ٦ يناير ٢٠١٩.



وتتكون الكاتدرائية من كنيستين كبرى وصغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول، وشُيِّدت الكاتدرائية على مساحة ٤,١٤ فدانًا، و٣٠٪ من مساحة الأرض مبانٍ، ويبلغ مسطح الكاتدرائية ١٥ فدانًا، أي ما يعادل ٦٣ ألف متر مربع، يشتمل على مبنى الكاتدرائية والمقر البابوي وكنيسة الشعب ومسرح مفتوح، ويبلغ قطر القبة الرئيسية ٤٠ مترًا، وارتفاعها عن الأرض ٣٦ مترًا، وتوجد منارتان يبلغ ارتفاع كل منهما أكتر من ٦٠ مترًا، وصحن رئيسي مغطى بقبوين متعامدين، قطر كل منهما ٤٠ مترًا يشكلان صليبًا.



كما تتكون من أنصاف قباب في الجهات الشمالية والقبلية والغربية، وتصميم منارتين ملحقتين بمبنى الكاتدرائية، وتم التصميم بتشكيل من العمارة القبطية، مع مراعاة تزويد أعلى المنارتين بعدد من الأجراس، وجراج تحت الأرض مكوَّن من طابقين ومبنى خدمات، وبلغت كمية الخرسانة المستخدمة في إنشاء كاتدرائية ميلاد المسيح نحو ٢٨ ألف متر مكعب خرسانة، في حين بلغت كمية حديد التسليح المستخدم نحو ٤٥٠٠ طن، ويحيط بالكاتدرائية سور طويل يضم ٣ بوابات رئيسية ورابعة فرعية، وتمت رسومات كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة تحت إشراف مجموعة من الراهبات، وهو نفس فريق عمل تجديد كاتدرائية العباسية، وتم تنفيذ المبنى الخرساني والتشطيبات الخارجية بمعرفة كبرى مكاتب التصميم والمكاتب الاستشارية.



ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كعادته السنوية، في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحمل شعار (ميلاد المسيح) وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط.

وتحتفل الكنيسة أيضا ببرامون عيد الميلاد المجيد وقالت كنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي بالإبراهيمية في الإسكندرية، في نشرة تعريفية لها بالرامون وطقسه، إنه استعداد للعيد وهو خاص بعيدي الميلاد والغطاس فقط.

ويصام للمساء ولا يؤكل فيه سمك ويصلى حسب الطقس السنوي، ويصلى بالطقس السنوي المعتاد على أن تقال الإبصالية الخاصة بالبرامون والطرح الخاص بعشية البرامون.

ويرفع البخور كالمعتاد في الأيام السنوية مع ملاحظة أن تقال أرباع الناقوس، كما تقال الذكصولوجيات الخاصة بالبرامون قبل ذكصولوجية العذراء مريم ثم مرد الإنجيل والختام.

وتصلى تسبحة نصف الليل كالمعتاد في الأيام السنوية مع ملاحظة أن تقال إبصالية على كل هوس، ويقرأ الطرح بعد كل هوس بالترتيب الآتي (إبصالية ـ هوس ـ طرح) وفقًا لليوم الذي يقع فيه البرامون.

ويعمل بهذا الطقس إذا كان البرامون يومًا واحدًا، أما إذا كان أكثر من يوم فينطبق هذا الطقس على اليوم السابق للعيد فقط، أما اليوم أو اليومين السابقين ليوم البرامون الأصلي فَيُكْتَفَى بقراءة إبصالية اليوم الخاصة ببرامون العيد، ويقرأ الدفنار كل يوم على حده في أيام البرامون كما هو متبع.

كما يصلى القداس كما هو معتاد في الأيام السنوية مع ملاحظة أن يقال مرد الإبركسيس الخاص بالبرامون والأسبسمس والقسمة الخاصة بالعيد، ويجب أن يكون قداس البرامون متأخرًا لأنه صوم انقطاعي، ما عدا إذا وقع يوم السبت أو الأحد.

