السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بأكثر من لغة.. ألحان يرتلها الشمامسة في قداس عيد الميلاد المجيد

قداس عيد الميلاد
قداس عيد الميلاد المجيد 2024

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بليلة عيد الميلاد المجيد، الذي يعتبر أول الأعياد التي يحتفل بها الأقباط في عام 2024 الجاري، بعد فترة صوم استغرقت 43 يومًا مُتصلة بدأت يوم 26 من شهر نوفمبر من العام المنصرم 2023.

 

المرتل مينا وليم، مدرس مادة الألحان والتسبحة في مراكز إعداد وتأهيل الخدام، قال في تصريح خاص، إن عيد الميلاد المجيد، له ألحانه التي بمجرد أن يسمع المار من أمام الكنيسة يدرك جيدا أنه آن الأوان لاحتفالات عيد الميلاد فنغمات الألحان وموسيقاها لا تتكرر في أي من المناسبات الأخرى.


وقال إن أبرز هذه الألحان هو لحن بي جين ميسي الذي يقول: بى جين ميسى أم بارثنيكون : أووه نى ناكهى أم بنفماتى كون : أو اشفيرى امباراذوكسون : كاطا نى اسمى أم ابروفيتيكون.


وتقول هذه الكلمات باللغة العربية: الميلاد البتولى: والطلقات الروحانية : عجب عجيب : كالأخبار النبوية.


ويعتبر لحن أي بارثينوس، أيضا من أشهر الألحان والذي يقول: إى بارثينوس سىميرون طون إى بيرو سيون تيك تى: كي إى جي تو سبىلي أون طو أبرو سيطو إبرو صاجى: أنجلى ميطا بى مينون ذوكسولوغوسى: ماجى ذيه ميطا أستيروس أوذى بوروسى: ذى إيماس غار ايه جين نيثى بي ذيون نيه أون: أو إبرو إي أونون ثيه أوس.


وتقول هذه الكلمات باللغة العربية: اليوم البتول تلد الفائق الجوهر: والأرض تقرّب المغارة لغير المقتَرَب إليه: الملائكة مع الرعاة يمجّدون: و المجوس مع الكوكب فى الطريق سائرون: لأن من أجلنا ولد صبياً جديداً: الإله الذى قبل الدهور.

 

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