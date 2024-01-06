مع احتفالات العيد.. أشكال تُبنى عليها الكنائس القبطية في مصر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بليلة عيد الميلاد المجيد، الذي يعتبر أول الأعياد التي يحتفل بها الأقباط في عام 2024 الجاري، بعد فترة صوم استغرقت 43 يومًا مُتصلة بدأت يوم 26 من شهر نوفمبر من العام المنصرم 2023.

أشكال يبنى عليها الكنيسة في المفهوم القبطي

وقال الأب فيلبس ماهر، أستاذ علم اللاهوت الطقسي في مراكز إعداد وتأهيل الخدام، في تصريح خاص، إن الكنيسة وفقا للمفهوم القبطي الأرثوذكسي تبنى على 3 أشكال لا يخرج عنها أبدا بناء الكنيسة، الشكل الأول هو الدائرة لأن الدائرة لا بداية لها ولا نهاية لها على مثال الله العظيم الذي لا بداية له ولا نهاية أيضا له، وهذا الشكل قلما نجد أن الكنيسة بنيت وفقا له.



بينما الشكل الثاني وهو الأكثر انتشارا وهو الشكل الذي بنيت على كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، هو شكل السفينة نسبة إلى سفينة نوح التي أنقذت كل من ركب بداخلها من الهلاك في الطوفان العظيم الذي أهلك سكان الأرض جميعا، والكنيسة في المفهوم القبطي هي السبيل للنجاة من تيارات الخطية والإغراءات التي تجتاح العالم خارجها.



والشكل الأخير هو شكل الصليب الذي ترى الكنيسة أن من خلاله ينجو المؤمنين وينالون الحرية من الخطية والميراث الذي أعده الله لهم في السماء، لذلك تبنى الكنيسة على هيئة صليب في بعض الأحيان إلا أن ذلك الشكل ليس منتشرا كهيئة سفينة نوح.



هذا ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كعادته السنوية، في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحمل شعار (ميلاد المسيح) وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط.