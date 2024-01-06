في ليلة عيد الميلاد.. تعرف على أبرز الآلات الموسيقية المستخدمة في العبادة بالإنجيل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بليلة عيد الميلاد المجيد، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس الإلهي احتفالا بهذه المناسبة في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وهي أكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط.

وتعتمد الكنيسة في احتفالاتها على الترانيم والألحان التي تمتاز بالنغمات الموسيقية، إذ أن للموسيقى مقاما رفيعا في الإنجيل الذي تحدث عن مجموعة من الآلات الموسيقية - بحسب ما قالت إيلاريا منصور قائدة كورال نور العالم وخريجة المعهد العالي للموسيقى العربية، والتي شرحت أبرز هذه الآلات وأماكن تواجدها بالإنجيل.

أبرز الآلات الموسيقية التي كانت تستخدم في العبادة بالإنجيل

وقالت إن أبرز هذه الآلات البوق وهو آلة موسيقية على هيئة القرن كانوا ينفخون فيها في الأعياد وعند إعطائه علامة الحرب وما أشبه.. وكانت أبواق الكهنة من الفضة. وبحسب الإنجيل فسيعلن البوق مجيء المسيح الثاني وكذلك يعلن قيامة الأموات وكان هناك عيد الأبواق: كان أول يوم من السنة المدنية في أول تسري أي (أكتوبر) وسمّاه الحاخامية يوم ميلاد العالم لأنه في ذلك الوقت يجمعون الأثمار ويزرعون البذور. وفيه كانوا يبوقّون بالأبواق، إلا إذا وقع العيد في يوم السبت، فلا يبوّق خارج الهيكل. وكانوا يقدمون ثورًا وكبشًا، وسبعة خرفان حولية وتيسًا من المعز ذبيحة خطيئة. هذا عدا الذبائح اليومية والذبائح الأحد عشر المفروضة عند ظهور الهلال. ويختلف هذا العيد عن بقية أعياد الآهلة التي فيها أنهم كانوا يبوّقون أيضًا على الذبائح لكونه يوم راحة وعبادة.

ولا ينسى كذلك القيثارة وهي آلة الطرب المعهودة. وهي قديمة العهد استعملها الساميون قبل المصريين لأن الآثار المصرية تبين أن الضاربين بالقيثار كانوا من المهاجرين الساميين. وأقدم أثر للآلات الموسيقية ذات الأوتار وجد في تلوح في جنوبي بابل- وهي آلة كبيرة ذات أوتار عديدة يظهر أنها من أنواع القيثارة. ووجد نماذج منها في أور وخورساباد وكيونجك ونمرود وهذه تشبه صورة الآلات التي استعملها الساميون في مصر، ولكنها ذات صندوق صوتي أكبر ومتقنة الصنع. وهذه النماذج تختلف في عدد أوتارها. ورسمت على العملة اليهودية آلات موسيقية ذات أوتار تشبه القيثارة. وربما كانت الكلمة العبرية "كنور" تشير إلى القيثارة وليس إلى العود كما ورد في بعض الترجمات.