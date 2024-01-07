متخصص لـ"الدستور": عيد الميلاد المجيد يحل لمدة يومين في 2024

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بيوم عيد الميلاد المجيد، الذي يعتبر أول الاعياد التي يحتفل بها الأقباط في عام 2024 الجاري، بعد فترة صوم استغرقت 43 يومًا مُتصلة بدأت يوم 26 من شهر نوفمبر من العام المنصرم 2023.

العيد يومين

ويستمر عيد الميلاد المجيد لمدة يومين في عام 2024 وهو ما يحدث كل 4 سنوات بسبب ما يسمى بالسنة الكبيسة، شرح الأمر للدستور جرجس مؤنس، الخادم الإكليريكي بالمنيا، والذي قال إن هناك ما يسمى بعلم الحساب القبطي داخل الكنيسة وهو العلم المسؤول عن تحديد مواعيد الاحتفال بالأعياد والأصوام.

وأشار إلى كل أربعة سنوات يحل ما يسمى بالسنة الكبيسة، إذ يبدأ الصوم يوم 26 نوفبمر بدلا من 25 نوفمبر، ويأتي العيد يوم 8 يناير، إلا أنه اعتاد الشعب على حلول العيد يوم 7 يناير، ومنعا للغلط أو حدوث التباس فتحتفل الكنيسة بالعيد يومي 7 و8 يناير إذ تقرأ الكنيسة القراءات والتلاوات الخاصة بالعيد في اليومين.

وعلى إثر حلول السنة الكبيسة صام الأقباط صوم الميلاد متأخر يوما واحدا فقط إذ صاموه يوم 26 نوفمبر بدلا من 25 نوفمبر كعادتهم السنوية، وبحساب مدة الصوم التي تستغرق 43 يوما، يتضح أنه من المفترض أن يحتفل الأقباط يوم 8 يناير، إلا أنه نتيجة الثقافة العامة بحلول عيد الميلاد يوم 7 يناير، فتعالج الكنيسة الأمر من خلال الاحتفال بالعيد شعبيا يوم 7 يناير بشكل طبيعي، لا سيما وان يوم 7 اجازة رسمية في الدولة، الا ان القراءات الكنسية تتلى على مدار يومي 7 و8 يناير.

هذا وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كعادته السنوية، في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحمل شعار (ميلاد المسيح) وهي أكبر كنيسة في الشرق الاوسط.