من هو القديس الأنبا بسادة أسقف أبصاى الذي تحل ذكرى استشهاده اليوم؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بعيد الميلاد المجيد، كما تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عدة مناسبات هامة أبرزها استشهاد القديس الأنبا بسادة أسقف أبصاى، ويقول السنكسار الكنسي إنه في مثل هذا اليوم استشهد القديس العظيم الأنبا بسادي أسقف أبصاي.

وذلك لما بلغ الملك دقلديانوس إن بسادي وغللينيكوس الأسقفين يثبتان المسيحيين علي الإيمان ، ويعطلان عبادة الاوثان ، أرسل يستحضرهما ، فطلب الأنبا بسادي من الرسول إمهاله ليلة واحدة ، فأمهله فذهب إلى الكنيسة ، ودعا الشعب ، وأقام القداس الإلهي، وقربهم من الأسرار المقدسة، وأوصاهم بالثبات علي الإيمان المستقيم ، ثم ودعهم وسلم نفسه للرب ، ومضي به الرسول إلى أريانوس والي انصنا ، فلما رأي وجهه المنير وما هو عليه من الهيبة ، عطف عليه وقال " أنت رجل موقر ، فأشفق علي نفسك وأطع أمر الملك " ، فأجابه " يستحيل إن استبدل ملكوت السموات بحياة زائلة " ، وبعد مفاوضات كثيرة بينهما أمر الوالي بتعذيبه بالهنبازين ، وإلقائه في مستوقد حمام ، وكان الرب يحفظه ويقيمه سالما بغير ألم ، وبعد هذا أمر الوالي بقطع رأسه ، فنال إكليل الحياة في ملكوت السموات.