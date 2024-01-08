الإثنين 08 يناير 2024
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الكرازة

في ثاني أيام عيد الميلاد المجيد.. تعرف على أعياد الأقباط خلال 2024

عيد الميلاد المجيد
عيد الميلاد المجيد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، بثاني أيام عيد الميلاد المجيد، الذي يعتبر أول الأعياد التي يحتفل بها الأقباط في عام 2024 الجاري، بعد فترة صوم استغرقت 43 يومًا مُتصلة بدأت يوم 26 من شهر نوفمبر من العام المنصرم 2023.

اعياد الاقباط في 2024

ويتساءل البعض عن أعياد الأقباط المنتظرة في 2024، ففي يناير يحيي الأقباط عيد الميلاد المجيد الأحد 7 يناير 28 كيهك 1740،  عيد الختان الاثنين 15 يناير 6 طوبة 1740، و عيد الغطاس السبت 20 يناير 11 طوبة 1740، و عرس قانا الجليل الاثنين 22 يناير 13 طوبة 1740.

وفي شهر فبراير، يأتي دخول السيد المسيح الهيكل الجمعة 16 فبراير 8 أمشير 1740، بدء صوم يونان الاثنين 26 فبراير 18 أمشير 1740، فصح يونان الخميس 29 فبراير 21 أمشير 1740، وفي شهر مارس يحل بدء الصوم الاربعيني المقدس الاثنين 11 مارس 2 برمهات 1740، عيد ظهور الصليب المقدس الثلاثاء 19 مارس 10 برمهات 1740، وفي شهر ابريل يحل ايضا عيد البشارة المجيد الاحد 7 ابريل 29 برمهات 1740، ختام الصوم الاربعيني المقدس الجمعة 26 ابريل 18 برمودة 1740، سبت لعازر السبت 27 ابريل 19 برمودة 1740، احد الشعانين الاحد 28 ابريل 20 برمودة 1740.

بينما يأتي في شهر مايو خميس العهد الخميس 2 مايو 24 برمودة 1740، الجمعة العظيمة الجمعة 3 مايو 25 برمودة 1740، سبت الفرح السبت 4 مايو 26 برمودة 1740، عيد القيامة المجيد الاحد 5 مايو 27 برمودة 1740، شم النسيم الاثنين 6 مايو 28 برمودة 1740، احد توما الاحد 12 مايو 4 بشنس 1740، ويشهد شهر يونيو عيد دخول السيد المسيح ارض مصر السبت 1 يونيو 24 بشنس 1740، عيد الصعود المجيد الخميس 13 يونيو 6 بؤونة 1740، حلول الروح القدس - عيد العنصرة الاحد 23 يونيو 16 بؤونة 1740، بدء صوم الرسل الاثنين 24 يونيو 17 بؤونة 1740.

ولا يحل في شهر يوليو الا عيد القديسين بطرس وبولس الجمعة 12 يوليو 5 أبيب 1740، ويحمل شهر اغسطس معه بدء صوم القديسة العذراء مريم الاربعاء 7 اغسطس 1 مسري 1740، عيد التجلي المجيد الاثنين 19 اغسطس 13 مسري 1740، عيد صعود جسد والدة الالة الخميس 22 اغسطس 16 مسري 1740، ويُحتفل في شهر سبتمبر بالنيروز - راس السنة القبطية الاربعاء 11 سبتمبر 1 توت 1741، وتذكار ظهور الصليب المقدس الجمعة 27 سبتمبر 17 توت 1741، واخيرا يختتم الاقباط مناسباتهم في نوفمبر ببدء الصوم الميلادي المقدس الاثنين 25 نوفمبر 16 هاتور 1741

هذا وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كعادته السنوية، في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحمل شعار (ميلاد المسيح) وهي أكبر كنيسة في الشرق الاوسط.

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