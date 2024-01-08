الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي أندريس غوميز سايز الكاهن الساليزيان الشهيد

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى الطوباوي أندريس غوميز سايز الكاهن الساليزيان الشهيد، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها: ولد أندريس غوميز سايز في بيكورب في مقاطعة فالنسيا في 7 مايو 1894م. ونال سر العماد المقدس في اليوم التالي لميلاده.

ومنذ صغره أراد أن يصبح راهباً، وبعد أن أنهى دراسته الثانوية، انضم للرهبنة الساليزيانية وبعد فترة قضاها في مرحلة الابتداء في إشبيلية تلقى مبادئ الحياة الرهبانية ، نذر نذوره الرهبانية في كارابانشيل ألتو (مدريد) في 28 يوليو 1914م . ومن عام 1919 قام بالتدريس في بعض المدارس في سالامانكا.

ثم بدأ في دراسة الفلسفة واللاهوت، ثم سيم كاهنا في 9 سبتمبر 1925م في أورينس. مارس خدمته المقدسة في باراكالدو ولاكورونيا وسانتاندير، وخدم في مدرسة ماريا أوكسيليادورا دي سانتاندير حتى عام 1936م. وعندما اندلعت الحرب الأهلية الإسبانية أجبر الرهبان على خلع الثوب الرهباني وارتدهم ملابس مدنية، في 18 يوليو، كانت هناك عدة عمليات تفتيش في المدرسة من قبل بعض رجال الميليشيات غادر الرهبان السالزيان المدرسة بحثًا عن أماكن أكثر أمانًا، في بعض المنازل. أو عائلات معروفة أقام أندريس في نزل بشارع أتارازاناس بالقرب من الكاتدرائية. ولكن بقي أطفال المستعمرة ورفاقهم هناك حتى تم إجلاؤهم في 10 أكتوبر. ومنذ ذلك اليوم أصبح المبنى في أيدي الميليشيات.

خلال الأشهر الأولى من الحرب، كان أندريس يذهب كثيرًا إلى المدرسة لتدريس الطلاب غير مبال بالصعوبات التى يمكن أن يواجها، وبقي على اتصال مع الرهبان الساليزيان الذين بقوا في ذلك المكان. وعندما تفرق جميع الرهبان الساليزيان في جميع أنحاء المدينة بسبب الاضطرابات السياسية ضد رجال الدين والكنيسة، حافظ على اتصال مع الرهبان الساليزيان الذين أقاموا هناك لرعاية مستعمرة الأطفال وممارسة خدمتهم الكهنوتية. في 31 ديسمبر 1936، ذهب دون أندريس إلى دار الضيافة القريبة من منزله حيث كان يقيم دون بيدرو رودريغيز، وهو سالزياني آخر من الجماعة الرهبانية بمدرسة ماريا أوكسيليادورا دي سانتاندير.

وكان الغرض من الزيارة هو إجراء بعض دروس اللغة الفرنسية لعائلة صديقة له. في اليوم الأول من عام 1937، بعد الغداء، ذهب دون أندريس للتنزه على الرصيف في المدينة وبينما كان يراقب القوارب وهي تعبر بيدرينيا، اقترب منه اثنان من رجال الميليشيات واعتقلوه. وعلى الأرجح، في نفس ليلة الأول من يناير 1937، تم نقله إلى المنارة وإلقائه من الهاوية ويداه مقيدتان أو تم إطلاق النار عليهما. كان هذا هو نوع الاستشهاد المستخدم بشكل رئيسي في سانتاندير.

وكان عمره اثنتين وأربعين سنة. تم تطويب أندريس غوميز سايز في 28 أكتوبر 2007 في روما من قبل الكاردينال خوسيه سارايفا مارتينز، عميد مجمع قضايا القديسين، خلال حفل تطويب 498 شهيدًا إسبانيًا.