صورة وتعليق.. أيقونة عذراء الأجنة والرضع غير المعمّدين

تحتفل الكنائس المصرية حاليا بفترة أعياد الكريسماس التي تختتم باحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس يوم 19 من يناير الجاري.

وعلى خلفية الاحتفالات، نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، أيقونة عذراء الأجنة والرضع الذين رقدوا وهم غير معمّدين.

قصة الأيقونة

وعن الأيقونة، قال المطران إنها توجد في كنيسة القديسـين روفائيل ونيقولاوس وإيريني، في منطقة باتشيامـوس، بمدينة بافـوس - قبـرص.