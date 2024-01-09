الثلاثاء 09 يناير 2024
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الكرازة

البابا ثيودروس يبارك البحر المتوسط (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 توجه بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودروس الثاني، بعد القداس الإلهي البطريركي، إلى النادي اليوناني البحري في الإسكندرية، كما جرت العادة كل عام في عيد الظهور الإلهي.

كان برفقة غبطته عدد من الممثلين الرسميين لمدينة الإسكندرية، بالإضافة إلى قنصل عام لبنان علي قرنوش، القنصل الفخري لإيطاليا ماريو دي باسكوالي، والقنصل الفخري لبريطانيا العظمى كريستوفر لارتر.

وتوجه الجميع إلى رصيف ميناء يتقدمهم البابا ثيودوس، وعند نهاية الرصيف أنشدوا التراتيل الخاصة بالعيد ثم رفع البابا الصليب وألقاه في البحر، وتسابق الشباب لإحضار الصليب، بعد ذلك رفع البابا ثيودروس حمامة بيضاء وأطلقها بحرية في سماء الإسكندرية، علامة على السلام المعطى من السماء.

من جهة أخرى قام الوفد المكلف من المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) وتوابعها والمفوض البطريركي للناطقين بالعربية، والأرشمندريت دامسكينوس الأزرعي رئيس دير القديس جيورجيوس (مار جرجس) في مصر القديمة، والأمين العام الأسبق لمجلس كنائس مصر، بزيارة بابا وبطريرك الكنيسة والكرازة المرقصية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية تواضروس الثاني، في مقر البطريركية بالعباسية.

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حمل الوفد تهنئة ومحبة البابا ثيودروس إلى البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وتمنيات غبطته القلبية لقداسته بعيد ميلاد مجيد، وبعام سعيد للسنة الجديدة 2024.

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كما زار نيافة المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) وتوابعها نيافة المتروبوليت الأنبا بولا مطران طنطا للأقباط الأرثوذكس في مقر المطرانية بطنطا لتهنئته بعيد الميلاد المجيد، كان برفقة المطران نقولا مجدي زريق، رئيس مجلس وكلاء كنيسة القديس جيورجيوس، وشريف زريق، سكرتير المجلس.

من جهة أخرى، احتفلت إبراشية إرموبوليس (طنطا) بعيد الظهور الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس، كما ترأس القداس الإلهي المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) والمفوض البطريركي للناطقين بالعربية.

البابا ثيودروس الثاني برئاسة صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني عيد الظهور الإلهي لبابا ثيودروس

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