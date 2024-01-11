مُتخصص: الكنيسة كانت تحتفل بالميلاد والغطاس فى يومًا واحدًا

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، والذي يعتبر ثاني الأعياد السيدية الكبرى للأقباط في عام 2024، والذي يرأس قداسة البابا تواضروس الثاني، قداسه بالكنيسة المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالإسكندرية، مساء يوم الجمعة الموافق 19 من شهر يناير الجاري.

مُتخصص: الكنيسة كانت تحتفل بالميلاد والغطاس في يومًا واحدًا

شريف برسوم الباحث الكنسي المتخصص في علوم اللاهوت الطقسي، قال في تصريح خاص إن الكنيسة كان تحتفل بعيدي الميلاد والغطاس في يوما واحد وهو يوم 11 طوبة الذي يحتفل فيه حاليا بعيد الغطاس المجيد والسبب في ذلك هو أن الأقباط والمسيحيين عموما كانوا واقعين تحت مظلة اضطهاد الرومان لكل من يتبع الديانة المسيحية لذلك لم يكن هناك رفاهية للاحتفال بالأعياد في أكثر من يوم.

وأشار الى أن اختلاف مواعيد احتفال عيد الميلاد المجيد بين الغربيين والمصريين لا يعتبر في نظر الكنيسة خلافا عقيديا او لاهوتيا لان الانجيل لم يحدد بالظبط موعد ميلاد المسيح واكتفى بالإشارة الى أنه كان في الشتاء، لذا اختارت الكنيسة موعد أطول ليلة وأقصر نهار ليصبح ذلك اليوم هو موعد ميلاد المسيح ليكون له مدلول وهو أن منذ اللحظة التي ولد بها المسيح بدأ الليل في الانقشاع والنهار في الزيادة كون المسيح هو نور العالم.

وأشار أيضا إلى أن الكنيسة اعتمدت التقويم القبطي كطريق يسير عليه كافة كنائس العام وهو ما تجلى في كتابات رسل المسيح وقوانين مجمع نيقية، موضحا أن عيد الغطاس أيضا تم وضعه بناء على التقويم القبطي حيث يأتي في 11 طوبة وطوبة هو خامس شهور السنة القبطية والتي بدا الأقباط في الاحتفال بها اليوم.