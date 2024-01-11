مع اقتراب عيد الختان.. شرائع وعادات طبقها المسيح من اليهودية وأخري أسّسها للمسيحية

تستكمل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالاتها الكبرى في شهر يناير.

إذ تستقبل عيد ختان السيد المسيح يوم 14 من الشهر، وعيد الغطاس المجيد الذي يعتبر ثاني الاحتفالات السيدية بحسب المصطلح الكنسي في شهر يناير، ولذا يترأس البابا تواضروس قداسه في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالإسكندرية، وهي مقر باباوات الكنيسة قديما.

المسيح جاء ليكمل العهد القديم ولا ينقضه

وقال الأب فيبلس ماهر، أستاذ اللاهوت الطقسي في مراكز إعداد وتأهيل الخدام، في تصريح خاص، ان السيد وهو بنفسه قال ذلك، ولهذا الامر خضع بكل اتضاع لعدد من طقوس الدولة واليهودية في ذلك الوقت، فعلى سبيل المثال ولد في بيت لحم لأن ذويه خضعا لأوامر الدولة بالاكتتاب، وبعد ولادته خضع أيضا لشريعة الختان التي كان الله قد امر بها في حديثه مع نبييه إبراهيم وموسى.

وحينما بلغ اليوم الثامن قدمه ذويه ليختتن كأي طفل طبيعي، وايضا خضع للضرائب وحينما سألوه الفريسيين عن جواز إعطاء الضريبة لقيصر اجابهم بوجوب إعطاء ما لله لله وما لقيصر لقيصر، كما خضع هو نفسه للضرائب وقام تلميذه بطرس بدفع الضرائب عنهما.

المسيح أسس شرائع اخرى يسير عليها المسيحيين حتى الآن

إلا أن هذا لم يمنع أن المسيح أسس شرائع اخرى يسير عليها المسيحيين حتى الآن، مثل سر الافخارستيا الذي يُختتم به كل قداس إلهي، وايضا سر التوبة والاعتراف وبقية أسرار الكنيسة السبعة.

الجدير بالذكر أن الكنيسة تستمر في إتمام طقوسها بالنغمات المفرحة، او بالطقس الفرايحي بحسب التعبير الكنسي منذ احتفالات عيد الميلاد المجيد، وحتى احتفالاتها بعيد الغطاس المجيد الذي يُحتفل بقداسه يوم 19 يناير، في موعد متاخر على غرار قداس عيد الميلاد المجيد، إذ لا تصلي الكنيسة قداسات متأخرة إلا في عيد الميلاد المجيد، وعيد الغطاس المجيد وعيد القيامة المجيد فقط.