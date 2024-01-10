الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

باحث كنسي: تغيير موعد عيد الميلاد كل 100 عام

كنيسة
كنيسة

قال أندراوس الفي الباحث المتخصص في التاريخ الكنسي، ان الكنيسة القبطية الارثوذكسية تعتمد في احتفالاتها على التقويم القبطي، وليس التقويم الميلادي بمعنى ان الكنيسة تحتفل بعيد الميلاد المجيد يوم 29 كيهك وبعيد الغطاس يوم 11 طوبة، ايا ما وافق هذان التاريخين فستحتفل الكنيسة بالمناسبتين.
واوضح الباحث الكنسي في تصريح خاص لـ «الدستور» ان كل 100 عام يوافق التاريخ القبطي تاريخا متغيرا من التقويم الميلادي، بمعنى أنه في عام 1500 كان 29 كيهك وهو عيد الميلاد المجيد يوافق يوم 3 او 4 يناير، وكان الاقباط يحتفلون في هذا الموعد بينما ستغير الكنيسة القبطية الارثوذكسية موعد احتفاليها الميلادي بعيد الميلاد المجيد عام 2100 حيث سيصادف 29 كيهك يوم 8 يناير بشكل رسمي وليس 7 يناير.
واشار ان التقويم القبطي كان تم وضعه عام 4000 قبل الميلاد، وهو التقويم الادق من الناحية الفلكية وكان مصر باكملها تتبعه حتي عام 1875 حيث ادخل الخديو اسماعيل التقويم الميلادي الى مصر.
كما اشار الى ان الاقباط يتعلقون بهويتهم للدرجات القصوى لذا فاني الكنيسة تهتم بالعمارة القبطية وتحرص ان تبني عليها الكنائس التي لا تخرج خارج 3 اشكال وهم الدائرة والصليب والسفينة، كما تهتم باللغة القبطية لاقصى درجة لذلك لاتستغني عنها في القداسات والصلوات وكذلك تهتم بالموسيقى القبطية وتستخدمها في كافة المناسبات
وتستعد الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، والذي يعتبر ثانيا الاعياد السيدية الكبرى للأقباط في عام 2024، والذي يرأس قداسة البابا تواضروس الثاني، قداسه بالكنيسة المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالإسكندرية، مساء يوم الجمعة الموافق 19 من شهر يناير الجاري.

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