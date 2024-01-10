الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس مانويل جونزاليس جارسيا

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم بذكرى القديس مانويل جونزاليس جارسيا – الأسقف والمؤسس، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إنه ولد مانويل جونزاليس جارسيا في 25 فبراير 1877م في إشبيلية، إسبانيا، لعائلة مسيحية تقية. هو الرابع من بين خمسة أبناء لمارتن غونزاليس لارا، النجار، وزوجته أنطونيا، الخياطة وربة منزل.

معموديته

ونال سر العماد المقدس في أبرشية سان بارتولوميو، وتقدم للمناولة الأولى الاحتفالية في 11 مايو 1886ونال سر التثبيت في ديسمبر من نفس العام في مقر رئيس الأساقفة من قبل الكاردينال زيفيرينو غونزاليس إي دياز تونيون، وبعد أن تقوى إيمانه من خلال الأسرار، أصبح الشاب مانويل مقتنعًا بشكل متزايد بأن لديه دعوة للكهنوت.

لم يخف والداه فرحتهما باحتمال رؤية ابنهما يحتفل بذبيحة المذبح المقدسة، لكن أمه الغيورة أشارت إلى الجدية التي يجب أن تصاحب مثل هذا الاختيار: "يا بني، يسعدني كثيرًا أن أراك كاهنًا، ولكن إذا لم يدعك ربنا، فلا تصبح كذلك؛ أفضّل أن تكون مسيحيًا صالحًا على أن تكون كاهنًا سيئًا.

ذات مرة، عندما كان في الثانية عشرة من عمره، اختفى من المنزل. عند حلول الظلام، ومع عدم وجود أي أثر له، واصلت الأسرة البحث عنه دون جدوى، وتجوب كنائسه المفضلة والحي بأكمله. وبينما بدأ الإنذار الحقيقي يسيطر على أفراد عائلته، وصل الصبي إلى المنزل مع اعتذاره عن تأخره. أظهر لهم بعض الوثائق، وأوضح لهم أنه جاء للتو من المدرسة الثانوية، حيث تم قبوله - بعد أن تمت الموافقة على امتحان القبول الخاص به.

وبينما كان يعلم أن والديه لن يعارضا قراره، قرر أن يتخذ هذه الخطوة الأولى بمفرده، وتم قبوله في كلية سان ميشيل. في أكتوبر 1889 التحق بالمدرسة اللاهوتية في إشبيلية ودفع تكاليف دراسته من خلال العمل هناك كبواب.

في أبريل 1894 شارك في رحلة الحج إلى روما للاحتفال باليوبيل الأسقفي للبابا لأون الثالث عشر. في عام 1900 حصل على درجة شماس رسائلي وفي العام التالي نال الدرجة الشماسية الإنجيلية. بعد حصوله على الدكتوراه في اللاهوت، في 21 سبتمبر 1901، رُسم كاهنًا، عن عمر يناهز 24 عامًا، على يد الكاردينال رئيس أساقفة إشبيلية مارسيلو سبينولا إي مايستر. احتفل بقداسه الأول في كنيسة الثالوث الأقدس، بمساعدة دون بيترو ريكالدون .

منذ فبراير 1902 قام بالتبشير بالإرساليات الشعبية في بالوماريس ديل ريو (إشبيلية). ثم تم إرساله إلى دار المسنين "للأخوات الصغيرات الفقيرات" حيث مكث لمدة ثلاث سنوات. في مارس 1905 تم تعيينه نائبًا وأمينًا لرعية سان بيترو في هويلفا وبعد بضعة أشهر رئيسًا للكهنة.

لكن حياته كانت تدور حول سر الإفخارستيا: وكان همه الأكبر هو الكنائس المهجورة وبيوت القربان المهملة. في بالوماريس ديل ريو (إشبيلية)، وهناك، أمام بيوت القربان المهجورة، كرس نفسه منذ ذلك الحين لنشر عبادة القربان المقدس. تم تعيينه كاهنًا في ولبة عام 1905 وهناك كرس نفسه لتعزيز أعمال الرعاية الاجتماعية، وخاصة المدارس والجمعيات العمالية في عام 1908 شارك في أسبوع التضامن الإسباني الثالث.

وفي عام 1913 في المؤتمر المسيحي الإسباني الأول في بلد الوليد. في عام 1907 أسس مجلته الأولى للتعليم الإفخارستي:(حبة الرمل، وكذلك مجلة القربان المقدس) التي تأسست عام 1937م. في سن الثامنة والثلاثين، في يوم الجمعة 4 مارس 1910، قرر أن يشارك بعض أبناء الرعية، خلال خلوة شهرية مخصصة لهم فخاطبهم قائلاً :" أتوسل إليكم أن تعملوا لصالح الأطفال الفقراء ، أن تتعاونوا لصالح الفقراء والمتروكين والمهملين ، كما أطلب منكم من أجل محبة مريم الطاهرة ومن أجل محبة هذا القلب الطاهر ، أن تصبحوا مريمات لبيوت القربان المهجورة ، " فقام بتأسيس جمعية المريمات الثلاث للنساء وتلاميذ القديس يوحنا للرجال .بالاهتمام والسعي إلى رفقة يسوع في القربان المقدس، خاصة في الأماكن التي كان مهجورًا فيها. وفي العام نفسه، تم أيضًا إنشاء قسم للأطفال، لتحضيرهم وتكوينهم لقبول سر الإفخارستيا.

تم تشجيع انتشار العمل في الأبرشيات الإسبانية الأخرى. لذلك قرر دون مانويل أن يطلب موافقة البابا: في 28 نوفمبر 1912، استقبله القديس بيوس العاشر، الذي باركه وشجعه. وأسس ايضاً جمعية المرسلون الإفخارستيون الأبرشيون. في 6 ديسمبر 1915، عينه البابا بنديكتوس الخامس عشر أسقفًا فخريًا لأوليمبوس ومساعدًا لمالقة. حصل على الرسامة الأسقفية في 16 يناير من الكاردينال إنريكي ألماراز إي سانتوس.

في عام 1920 تم تعيينه أسقفًا على نفس الكرسي بعد وفاة أسقف السكن خوان مونيوز إي هيريرا. وهنا بدأ عملاً اجتماعيًا مهمًا، مثل تنظيم الاتحاد الزراعي الكاثوليكي الوطني، أسس المدارس الكاثوليكية. لتعزيز العبادة ومحبة القربان المقدس، وقام بإنشاء المدرسة اللاهوتية الأبرشية في عام 1924، ليبدأ عملًا مهمًا لتكوين رجال الدين تحت توجيهات المجمع الفاتيكاني الأول ومجمع تريدنت.

وكانت الروحانية تتمحور حول أسرار المعمودية والدرجات الكهنوتية. في عام 1933أسس جماعة راهبات الناصرة التبشيريات لسر الإفخارستيا، فأصبحت بعد ذلك " مرسلات الناصرة الإفخارستيات العلمانيات" خلال أسقفيته، بدأت العلامات الأولى للحرب الأهلية الإسبانية: في 11 مايو 1931، أحرقت مجموعات من الثوار جميع الكنائس تقريبًا في مالقة، وأضرمت النار أيضًا في قصر الأسقف. واجه المونسنيور غونزاليس المهاجمين بشجاعة وسلم نفسه لهم، لكنهم أطلقوا سراحه. فالتجأ إلى كاهن ثم إلى عائلة صديقة في بلدة روندا، ولكن بعد ذلك، عندما رأى الثوار كانوا يبتزون هذه العائلة، غادرها ليلجأ إلى جبل طارق. حيث استضافه الأسقف ريتشارد فيتزجيرالد. في 26 ديسمبر 1931، عاد إلى روندا، ولكن بعد بضعة أشهر، أجبره الكرسي الرسولي، خوفًا على حياته، على التراجع إلى مدريد، حيث بقي حتى عام 1935، يقود أبرشية ملقة من هناك. وعينه البابا بيوس الحادي عشر في 5 أغسطس 1935 أسقفًا على بلنسية.

وباعتباره كاهنًا للرعية وأسقفًا، حافظ على اتصال وتواصل دائم مع كل الطبقات الشعبية، وخاصة الأطفال. كان هدفه الحفاظ على الروح الإفخارستية التعويضية في العالم، ومحاربة إهمال سر الإفخارستيا والتخلي عنها. هو نفسه عرّف نفسه بأنه "أسقف بيوت القربان المهجورة "، لكن آخرين، بسبب المعاناة التي تعرض لها على الرغم من أنه لم يسفك دمه مباشرة من أجل الإيمان، سارعوا إلى تسميته "الأسقف الشهيد".

نشر أكثر من ثلاثين عملاً أدبيًا، لا سيما ذات الطابع الإفخارستي والكهنوتي والتعليمي المسيحي. بسبب فرط حمض يوريك الدم، الذي كان غير قابل للشفاء في ذلك الوقت، توفي في يناير 1940، في مصحة روزاريو في مدريد، عن عمر يناهز 62 عاماً، وطلب أن يُدفن بالقرب من المسكن "حتى تقول عظامي، بعد الموت، مثل لساني وقلمي الذي لا يزال على قيد الحياة، دائمًا للعابرين: هنا يقيم يسوع! إنه هنا! لا تتركه مهجوراً ومهملاً!». تم دفنه في كاتدرائية بلنسية. في 6 أبريل 1998، سمح البابا القديس يوحنا بولس الثاني لمجمع قضايا القديسين بإصدار المرسوم الذي تم بموجبه إعلان المونسنيور مانويل غونزاليس غارسيا مكرما. ثم قام البابا نفسه بتطويبه في 29 أبريل 2001 في ساحة القديس بطرس، وتم إعلانه قديساً في 16 أكتوبر من قبل البابا فرنسيس.