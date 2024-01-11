الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مع اقتراب عيده.. متخصص: الأنبا أنطونيوس لم يكن أول الرهبان

الكنيسة القبطية الارثوذكسية
الكنيسة القبطية الارثوذكسية

تستكمل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالاتها الكبرى في شهر يناير.

 وتستقبل عيد ختان السيد المسيح يوم 14 من الشهر الجاري، وعيد الغطاس المجيد الذي يعتبر ثاني الاحتفالات السيدية بحسب  المصطلح الكنسي في شهر يناير، ولذا يترأس البابا تواضروس قداسه في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالإسكندرية، وهي مقر باباوات الكنيسة قديما.

احتفال بعيد القديس العظيم الذي صدر الرهبنة إلى العالم أجمع

كما تستعد الكنيسة في الآونة نفسها للاحتفال بعيد القديس العظيم المصري أنطونيوس الذي صدر الرهبنة إلى العالم أجمع، وهو من صعيد مصر وتحديدا محافظة بني سويف، وقال أندرو سعيد، الباحث المتخصص في التاريخ الكنسي، في تصريح خاص أن البعض يظن أن الأنبا أنطونيوس أبو الرهبان ومؤسس الشكل الرهباني، هو أول راهب في تاريخ الكنيسة القبطية الارثوذكسية، إلا أن ذلك ليس حقيقيا.

وأشار "سعيد" الى ان الانبا انطونيوس يلقب بابو الرهبان لانه اول من وضع الشكل الذي يسير عليه الرهبان حاليا مع تطويره على يد الانبا مكاريوس الكبير والانبا شنودة رئي سالمتوحدين والانبا باخوميوس اب الشركة، الا ان قبله لم يكن هناك شكل للرهبان، بل كان كل فرد يذهب ليتعبد بالطريقة التي تحلو له، وكانوا يسمون بالسياح او السياحة الروحية.

وكان اغلب الرهبان يصنعون ديارهم او قلاليهم على ضفاف نهر النيل، ولم يكن هناك ديرا يجمعهم، ولا ملبس يوحد بينهم، ولعل ابرز مثال لهذا الامر هو الانبا بولا اول السواح.

جدير بالذكر أن الكنيسة تستمر في إتمام طقوسها بالنغمات المفرحة، او بالطقس الفرايحي بحسب التعبير الكنسي منذ احتفالات عيد الميلاد المجيد، وحتى احتفالاتها بعيد الغطاس المجيد الذي يُحتفل بقداسه يوم 19 يناير، في موعد متاخر على غرار قداس عيد الميلاد المجيد، إذ لا تصلي الكنيسة قداسات متأخرة إلا في عيد الميلاد المجيد، وعيد الغطاس المجيد وعيد القيامة المجيد فقط.

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