الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بالتزامن مع فترة الأعياد.. ما هو قداس الامتحانات وهل له طقس خاص؟

الكنيسة
الكنيسة

تستكمل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالاتها الكبرى في شهر يناير، اذ تستقبل عيد ختان السيد المسيح يوم 14 يناير، وعيد الغطاس المجيد الذي يعتبر ثاني الاحتفالات السيدية بحسب المصطلح الكنسي في شهر يناير، ويترأس البابا تواضروس قداسه في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالإسكندرية، وهي مقر باباوات الكنيسة قديما.

ما هو قداس الامتحانات وهل له طقس خاص؟

وبالتزامن مع فترة الأعياد يخوض الطلاب امتحانات نصف العام، ولذلك تقوم الكنائس بتنظيم ما يُسمى بقداس الامتحانات.

وفي التقرير التالي، يستعرض المرتل عزت ناصر، مؤسس مدرسة افا كاراس لتأهيل وإعداد الشمامسة، تفاصيل الطقس الكنسي حيث قال “ناصر” إن قداس الامتحانات هو مجرد شعار ولا علاقة له بطقوس الكنيسة، وتسميته جاءت لتزامنه مع الامتحانات ويحضره الطلاب الممتحنين ويقوم الكاهن أو الأسقف الذي يترأس القداس بإلقاء عظة عن الثقة في الله والاجتهاد وأمور تناسب الممتحنين لتشجيعهم ولكن لا طقس له.

جدير بالذكر أن الكنيسة تستمر في إتمام طقوسها بالنغمات المفرحة، او بالطقس الفرايحي بحسب التعبير الكنسي منذ احتفالات عيد الميلاد المجيد، وحتى احتفالاتها بعيد الغطاس المجيد الذي يُحتفل بقداسه يوم 19 يناير، في موعد متاخر على غرار قداس عيد الميلاد المجيد، إذ لا تصلي الكنيسة قداسات متأخرة إلا في عيد الميلاد المجيد، وعيد الغطاس المجيد وعيد القيامة المجيد فقط.

عيد الختان عيد الغطاس احتفالات الكنيسة الكنيسة القبطية احتفالات الكنيسة في 2024 الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني الطوائف المسيحية الكنيسة المارونية الكنيسة اللاتينية الكنيسة البيزنطية السنكسار

مواد متعلقة

بعد احتفالات عيد الميلاد المجيد.. التاريخ القبطي اليوم 2024

مُتخصص: الكنيسة كانت تحتفل بالميلاد والغطاس فى يومًا واحدًا

«الماء والزيت والدقيق» مواد لاتستغني عنها الكنيسة القبطية

باحث كنسي: تغيير موعد عيد الميلاد كل 100 عام

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعدة مناسبات هامة

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بذكرى اثنين من كبار قديسيها

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس مانويل جونزاليس جارسيا

الكنيسة المارونية في مصر تحيي ذكرى غريغوريوس أسقف نيصي

الأكثر قراءة

احذروا.. "شعبة الذهب" تفجر مفاجأة عن سعر الذهب خلال الأيام المقبلة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

محمد الباز يكتب: لماذا حرف؟.. جريدة ثقافية لاستعادة سلطة الكلمة وسطوتها

لوائح "كاف" تصدم منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا 2023

ما الحل.. لو رفضت إسرائيل حكم محكمة العدل الدولية؟

دار الإفتاء: السبت القادم غرة شهر رجب لعام 1445 هجريًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟